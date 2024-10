Majka joj rekla da je više volela muža nego nju i brata: Sve priznala na samrti, voditeljka dnevnika ostala u šoku

Voditeljka Maja Manojlović je zbog ovog priznanja potražila i savet duhovnika.

Izvor: TV Pink/screenshot

Voditeljka "Dnevnika" televizije Pink, Maja Manojlović, svojevremeno je gostovala u emisiji Magazin In gde je prvi put progovorila više o privatnim temama, te čak i iznela detalje braka njenih roditelja.

Tema je bila očuvanje braka, a Maja je otkrila kako je izgledala ljubav njenih roditelja.

"Moji roditelji su bili u vrlo srećnom i lepom braku dugom 37 godina. Moja majka je do kraja svog života najviše volela svog muža. To nam je rekla i na samrti, meni i mom bratu", izjavila je Maja u emisiji Magazin IN.

Koliko je ovo priznanje uzdrmalo voditeljku, govori činjenica da je postavila pitanje sveštenom licu u manastiru Ostrog.

"Kasnije sam otišla pod Ostrog i razgovarala sam sa duhovnikom i upitala sam ga: ‘Kako je moguće da je moja majka rekla da je više volela svog muža nego svoju decu?’ On mi je rekao: ‘Pa to je sasvim normalno. Voli se Bog, pa se voli muž, jer on je njoj dao decu, pa se vole deca, jer deca dođu i vi ih iznederite i oni odu iz vašeg života.’ Tada sam shvatila poentu! Nema, dakle, griže savesti u smislu zapostavljanja dece, ako si okrenuta suprugu", istakla je Maja.