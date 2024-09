"Priključiću se vojsci, biću glavni komandant": Jovan Jeremić iznijela planove, pa se obratila budućim vojnicima

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je da planira da odsluži vojni rok.

Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio da je potpisao saglasnost o redovnom vojnom roku, voditeljka Jovana Jeremić je otkrila da planira da se priključi vojsci.

"Vrlo vjerovatno ću se priključiti vojsci, biću tamo glavni komandant. Ovi aktuelni vojnici mogu slobodno da pakuju kofere jer stiže Jovana Jeremić. Vidjeće oni ko je pravi vojnik i ko je pravi lider. Specijalac sam sa posebnog odeljenja srpskog novinarstva, za vanredne situacije. Mene zovu kada je kamenje u vatri i kada je potrebno da se to kamenje izvadi", istakla je samouvjereno Jovana.

Jovana je naglasila da joj se ne dopada stav roditelja koji na sve načine pokušavaju da zaštite dijete od teških vojnih vježbi i obaveza.

"Znaš ono kad mama žali sina, pa mu završi da bude u biblioteci, a posle se hvali da je odslužio vojni rok. Kakva je to vojska?! To nije vojnik, to je bibliotekar, koga ona laže?! Prema tome, možda ću i ja da odem u vojsku, u smislu ovog ženskog vodnog reda ili kako god se već to zove", poručila je Jovana.

Jeremićeva je priznala da je poslednjih dana posebno uzbuđena zbog odlaska u Ameriku na predsjedničke izbore, koji će se održati u Vašingtonu. "Trećeg novembra putujem u Ameriku, vježbam svaki dan. Posle Amerike više ništa neće biti isto, ovo je prvi odlazak, a onda ide drugi, pa treći, pa svjetska karijera Jovane Jeremić", kaže voditeljka, koja se vrlo pažljivo priprema za susret sa Trampom.

"Uveliko biram stajling. Engleski već odavno znam, ali ga usavršavam svakodnevno. Za debate između Donalda Trampa i Kamale Haris engleski mora biti na najvišem mogućem nivou."

