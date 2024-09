"Nisam ga rodila da ga neko udara u glavu": Voditeljka otkrila jezive detalje vršnjačkog nasilja nad sinom

Voditeljka i glumica Marija Veljković na društvenim mrežama otkrila je da je njen sin bio žrtva nasilja na snimanju serije.

Izvor: YouTube/Marija i Kristina- TJD/screenshot

Voditeljka Marija Vljković je majka troje djece, a kao neko ko je iz javnog posla, nije mogla da ćuti na neprilike koji je doživeo njen naslednik.

"Da li biste ćutali na vršnjačko nasilje? Ja ne mogu. Moj sin je povjeren ljudima koji su garantovali da će sve biti u redu. A doživio je nasilje dva puta u toku prvog snimajućeg dana. Kao odgovor na moju prijavu nasilja, produkcija ga je izbacila iz projekta. Kao ženi iz ovog posla, tolerancija i čak i nagrađivanje vršnjačkog nasilja, naročito posle svega što nas je zadesilo je nedopustiva. Kao majka, razmišljam: 'Da li sam ja dijete rodila da ga neko čupa, ismijeva, i udara u glavu? Nisam'. S te strane, hvala produkciji 'Monada' koja je moje dete isključila iz projekta. Jer moj sin nije džak za udaranje. Nek ide na vašu savjest, moral i profesionalnost. Toliko", navela je glumica na svom Instagramu.

Marija je u izjavi za Kurir pojasnila kako je došlo do incidenta: "Moj sin već je snimao tu seriju. Htjela sam da ga povučem i da ne radi novu sezonu, jer ni njegov otac i ja nismo mogli da ga pratimo. Ubjeđivali su nas da će biti sve u redu. Problem se desio već prvog dana. On ima samo 12 godina, a napali su ga dječaci koji imaju 15 i 17 godina. Nemam problem s tim da su oni nestašni i tinejdžeri. Međutim, ne može da mi se vrati sin kući s hematomom na glavi i bolom u vratu. Produkcija je reagovala tek kad smo sve prijavili platformi za nasilje 'Čuvam te' i dali su neko saopštenje da osuđuju nasilje. Mog sina su izbacili iz serije, a nasilnike su nagradili... Nisam mogla to da prećutim ovo što se desilo", poručuje voditeljka.