Glumica Tanja Pujin je nakon velikog broja zapaženih uloga, rešila da se povuče sa scene

Izvor: YouTube/RTS Tako stoje stvari - Zvanični kanal

Glumica Tatjana Pujin igrala je u seriji "Bolji život", filmu "Oktoberfest", a publika je najviše pamti po komičnoj ulozi koju je odigrala u filmu s Lepom Brenom "Hajde da se volimo".

Nakon brojnih, zapaženih uloga, Tanja je rešila da napusti Srbiju i preseli se Italiju. Tamo živi već 30 godina, udata je za političara Đulijana Červinija, savetnika pres-kabineta predsednika Italije, koji je sada u penziji. Par se najpre venčao na Baliju, a drugi put su bračne zavete razmenili u Rimu 2013. godine.

Jednom prilikom je glumica o pričala o tome zašto sa suprugom nije želela da dobije decu, ali i otkrila da se ne kaje zbog te odluke.

"Decu nemam. Nije mi žao. Kako vreme odmiče, sve mi je draže. Vidite li kakva su vremena? Nisam sigurna da li bih to mogla i da li bi to dete otišlo nekim pogrešni putem. To bi me dotuklo. Mi smo veoma kasno krenuli o svemu da razmišljamo", govorila je glumica pa dodala:

Vidi opis Glumila s Lepom Brenom, pa srela moćnog Italijana: Tanja Pujin otkrila zašto nikada nije htela da mu rodi decu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Jasmin Sarajcic/screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/RTS Program za dijasporu - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/RTS Program za dijasporu - Zvanični kanal Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Lady of Wine/screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: youtube/ RTS Tako stoje stvari - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: youtube/ RTS Tako stoje stvari - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Mahariši AjurVeda/screenshot Br. slika: 7 7 / 7

"Bila sam u kasnim četrdesetim i zajedno smo suprug i ja odlučili da je bolje nemamo decu. Moj brak je možda i opstao što je suprug bio trista dana na putovanjima. Provodio bi šezdeset dana godišnje u Rimu, a onda bi radio po 12 sati. On je sad u penziji, pa mi smeta. Naučila sam da budem sama", rekla je Tanja svojevremeno za Kurir.