KUM LEPE BREME I BOBE ŽIVOJINOVIĆA NA LISTI 2.000 NAJBOGATIJIH LJUDI NA SVIJETU!

Izvor: Damir Dervišagić

Pjevačica Lepa Brena i Boba Živojinović vjenčali su se na zimu 1991. godine. Njihova svadba je proglašena za svadbu decenije, a tada im je kum na vjenčanju bio nekadašnji teniser Jon Cirjak.

Inače, Jon spada u 2.000 najbogatijih ljudi na svijetu i njegovo bogatstvo danas se procjenjuje na dvije milijarde dolara. Takođe, otac je 35 djece.

Na sajtu „Forbsa“ o njemu, između ostalog, piše da najviše prihoduje od bankarstva i osiguranja. U javnosti se šuškalo i da je vlasnik teniskog turnira iz Masters serije u Madridu, a ima i nekoliko kompanija za koje radi preko 20.000 ljudi.

Izvor: Printscreen

Interesantan je i podadatak da je Novak Đoković od Cirijaka je prije nekoliko godina kupio ATP turnir koji se održavao u Beogradu.

Cirjaki je najmanje novca zaradio od tenisa, a njegov uspon počeo je po završetku igračke karijere. Bio je trener i menadžer Borisa Bekera, Štefi Graf, Gorana Ivaniševića, Marata Safina, Meri Džo Fernandez i drugih uspešnih tenisera i to mu je bila samo odskočna daska za biznis u kom je upoznao uticajne ljude.

Rumun je poznat i po humanosti, prije svega jer je u rodnom Brašovu sagradio naselje u kome je smjestio oko 300 napuštenih mališana, koje kompletno izdržava. Osim toga, na poziv Novaka Đokovića, donirao je 100.000 dolara za popravke kuća posle poplava u Srbiji u maju 2014. godine

Brena i Boba i danas su bliski sa Cirijakom, koji im je 1991. godine, kada su se vjenčali, poklonio u to vrijeme jedan od najskupljih automobila, a na vjenčanje je stigao privatnim avionom.

"Ako me pitate da li imam u životu nekoga koga toliko volim i poštujem kao čovjeka koji nam je zaista puno pomogao još otkad smo Boban i ja kretali u život, ali i inače, onda je to definitivno Jon. Takođe, on je bio i dugogodišnji Bobin sportski menadžer. Divan je osjećaj kada ste pored takve ljudske veličine. On ima 80 godina, a još veoma aktivno radi. Biti među 150 ljudi za koje je pravio rođendan, biti izabran i biti među zvanicama iz visokog društva iz čitavog svijeta, za mene je bilo veoma emotivno i počastvovana sam" rekla je prije nekoliko godina za „Alo“ Brena posle proslave rođendana svog vjenčanog kuma u Madridu.