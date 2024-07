OD ČEGA ZARAĐUJE MILENA ĆERANIĆ? Na vrhuncu slave se povukla, a i dalje uživa u luksuzu, ovo joj donosi pare

Milena Ćeranić dana uživa u luksuzu, iako je ne viđamo često u javnosti, a dok čeka dobre hitove osigurala je sebi primanja.

Milena Ćeranić je veliku popularnost stekla učešćem u takmičenju "Zvijezde Granda", nakon kog je zajedno s tadašnjim dečkom Nemanjom Stevanovićem ušla u rijaliti program "Farma". Postali su jedan od omiljenih ljubavnih parova, a njihovo učešće prošlo je sa nizom skandala i svađa koje su doprinijeli da se nešto kasnije zauvjek raziđu.

Zbog tog učešća vrlo brzo su napustili "Zvijezde Granda" - "Ne bih sada da upirem prstom ni u koga, jer je prošlo mnogo vremena, ali bih htjela da kažem samo da su se Lepa Brena i Saša Popović najviše ogriješili o mene. Nije sad važno, niti bitno šta se sve dešavalo po srijedi, ali je važno da su pokazali još tada svoje pravo lice. Oni me nisu voljeli, bilo je svašta oko mojih nastupa, ko meni zakazuje tezge, ko ne, zahvaljujući kome ja radim ili ne, ali je sve to sada iza nas. Ne zanima me da se bilo kome pravdam", rekla je Milena jednom prilikom, pa je dodala:

"Nisam ja sad ne znam kolika zvijezda, ima mnogo večih od mene. Možda da sam nekima išla uz dlaku, vjerovatno bih bolje prošla. Postoji jedna stvar, a to je da ljudi ne vole previše kad si iskren. Ja sam uvjek bila takva, nisam puštala da bilo ko pljuje po meni, tako da sam uvjek bila trn u oku. Ne mogu da kažem da se kajem, naprotiv. Puno puta jesam platila ceh zbog istine, ali bar se ispostavi da znate koji ljudi treba da budu uz vas, a koji ne".

Pjevačica se u jeku popularnosti povukla se sa javne scene. Nove pjesme ne objavljuje često, pa ipak i dalje živi život na visokoj nozi. Povratak na javnu scenu Milena je napravila snimivši nekoliko dobrih pevačkih obrada, a onda je snimila pravi ljetnji hit "Luda sam". Ipak, pjevačica je odlučila da dok čeka dobre hitove osigura svoja primanja, te je osnovala privatni biznis.

Milena je osnovala bjuti-brend, a proizvodi na koje se fokusirala su marmelada i ulje za sunčanje