MUŽ JE PREVARIO PRED MILIONIMA, ona pokazala grudi na izvolt'e: Ivana spustila košulju i oborila s nogu

Ivana Aleksić fotkom s bazena izazvala je kolaps na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/_ivv_/printscreen

Ivana Aleksić, bivša supruga Nenada Aleksića Ša, pregrmjela je težak period kada je na malim ekranima gledala kako je suprug vara sa Tarom Simov. Uslijedeo je razvod od kojeg je, nakon podjele imovine, prema pisanjima medija postala bogatija za 150.000 eura, ali i upoznavanje sa Šaovim rivalom iz rijalitija Vladimirom Tomovićem.

Ne pojavljuje se toliko u javnosti, ali je veoma aktivna na društvenim mrežama gdje nerujetko objavi po koju provokativnu fotografiju. Sada je iskoristila sunčani dan da uživa na bazenu, a pratiocim je izmamila dah u bikiniju.

Ivana je na sebi imala crni bikini preko kog je obukla bijelu lanenu košulji, a kada ju je spustila otkrila je jedno rame. Bujne grudi su bile u prvom planu, kao i taman ten koji je nabacila ovog ljeta. Komentarima se ne vidi kraj, a lajkovi samo "pljušte".

Reperu poslala papire za razvod u rijaliti

Čitava Srbija tada je pratila sagu o preljubi, a Ivana se držala po strani i nije komentarisala bivšeg muža, Nenada Aleksića Ša, dok mu je papire za razvod braka poslala u rijaliti gdje ih je on pred kamerama potpisao. Kako kaže, danas je on uopšte ne interesuje - "Nisam nikada imala želju da uđem u rijaliti, dobijala sam ponude, bili su stvarno velikodušni, ali ne. Šta ja imam da reagujem na to što je on našao ženu, to je prošli život, završena priča, mene to ne interesuje".

Ivana je tada otkrila kako se osjećala u trenucima kada se prevara tek dogodila: "Kako može da mi bude. Ja sam bila u braku sa tim čovjekom, bilo mi je tako da još mediji na sve to mi stvarno nisu bili potrebni. Nije mi krivo što se sve tako desilo, vjerovatno je to tako trebalo. Nema šta meni da bude krivo, ja sam tu ispala okej. Već je bilo polukiksa u prvom učešću u rijalitiju, dok je bio sa mnom, tako da možda sam negde podsvesno imala osećaj da može da se desi, ali nisam imala predstavu da će to tako da izgleda i da će da bude u tim razmjerama.

