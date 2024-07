"UBADALA ME NOŽEM I MAKAZAMA" Jeziva svađa u emisiji na Pinku - Ivan uživo pokazivao ožiljke

Ivan i Jelena Marinković razmenili uvrede u emisiji "Narod pita"

Sinoć su u emisiji "Narod pita" gosti bili supružnici Ivan i Jelena Marinković, koji su se suočili prvi put nakon izlaska iz Elite.Jelena je prevarila Ivana sa Urošem Rajačićem, zbog čega je Marinković rešio da se razvede od nje, a u emisiji su izneli sav prljav veš.

"Jelena je neko ko je lenj i ko nikada nije planirao ništa u našem stanu. Ona je mene iskoristila, jer sam ja zarađivao duplo. Njena majka mene nije volela. Jelena je takva i ona ne zaslužuje bolje, ti si klasična rava*u koja me prevarila, a sada glumi ozbiljnu ribu. Njena porodica pati od toga da budu bogataši, doneli su nam dva šampanjca i rekli da smemo da otvorimo za svadbu, ali ja ne. Na sve to mi nismo patili od toga da imamo nešto skupo. Njena rođena sestra nije donela poklon za svadbu. Ako budem progovorio neće biti dobro", rekao je Ivan i nastavio:

"Ja kada sam izašao iz rijalitija nisam imao problem da se javim bilo kome. Dok se Jelena jedva javila Vesni (kumi) u koju se klela. Jelena nema nikog iz prošlosti, ona tako lako otkači ljude. Ja se vezujem i za stvari, ovo mi je poslednja prilika da je vidim. Drago mi je što joj ljudi daju podršku da ne bi bila u depresiji, ja njoj želim sve najbolje", rekao je Ivan, a zatim se obratio Jeleni:

"Želim ti sve najbolje i želim ti da se ostvariš...", započeo je Ivan, ali ga je Jelena prekinula:

"Ja bih volela da ti želiš sve najbolje svojoj deci".

"Ja bih voleo da ti imaš tu decu", potkačio ju je Ivan.

Nakon što mu je Jelena ponovila da je Ivan "nikakav otac", on je rekao: "Pa dobro, ti si nikakva žena, žena koja je abortirala više puta. Imala je više od tri abortusa, zbog toga ne može da ima decu. Čuo sam svašta, o mom životu se sve zna, o njenom se ne zna. Devojka je mene upoznala sa 29 godina, šta je onda radila pre toga?".

Marinković je priznao i da je njegova supruga bila agresivna prema njemu, i pokazao ožiljke koje mu je napravila.

"U novembru je došla krivična prijava, svi znaju da je mene Jelena tukla, da me je ubola makazama, nožem, i na kraju me je ova lažna gospođa molila da odem... Stao sam iza nje i rekao da to nije istina. Ona je mene ubola makazama, četiri ožiljka imam", rekao je Ivan i pokazao ih.

"Znači lažno si svedočio na sudu za to", pitala ga je Jelena, nakon čega su oboje nastavili da se prepucavaju tokom emisije.

Pre nekoliko godina, Marinković i Jelena su završili u policiji upravo zbog nasilja, a fotoreporteri su otišli u njihovu zgradu i zabeležili ove slike: