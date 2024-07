ANĐELO RANKOVIĆ NAPADNUT ISPRED ZGRADE PINKA: "Odgurnuo ju je od sebe i počeo da pljuje"

Anđelo Ranković koji je osvojio drugo mjesto u rijalitija "Elita", doživio je sinoć neprijatnost ispred zgrade Pinka, kada mu je prišla nepoznata djevojka.

Izvor: TV Pink

Anđela Rankovića napala je djevojka, tako što je počela da ga ljubi, a onda mu rekla kako će ga čekati nakon emisije, te da će on biti njen dečko.

"Djevojka je prvo prišla Anđelu kao obožavateljka, zagrlila ga i čestitala mu na osvojenom mestu u Eliti. A potom je počela da ga ljubi, 'krljnula' mu je žvaku pred svima. On je odgurnuo od sebe i počeo da pljuje od šoka", rekao je izvor za "Republiku".

Nakon što je na svom Instagramu otkrio da je pazario stan u Beogradu, Anđelo Ranković je otkrio kada je kupio stan o kojem je često pričao u Eliti: "Presrećan sam. Ja sam to odavno kaparisao, sada je sve završeno. Vidjeli ste, čekali su me ključevi u vratima i moram vam reći da je divan osjećaj", rekao je Anđelo pa je otkrio gdje je kupio stan:

"Što se tiče lokacije, pa to ne mora ni da se dovodi u pitanje, samo Zvezdara i ništa drugo", rekao je bivši partner Teodore Džehverović.

Na pitanjei da li to znači da će on i Anita Stanojlović početi da žive zajedno, Anđelo je otkrio kakve planove njih dvoje imaju: "Bacam se na opremanje, taj stan sam imao u planu da izdajem. Tako da kao što smo i do sada pričali, nema još priče o zajedničkom životu ali polako kada bude došlo vrijeme za to, mi ćemo vas obavijestiti."

Progovorio je o vezi sa pobjednicom "Elite", Anitom Stanojlović, te otkrio da li je njegova porodica prihvatila njegovu djevojku. "Izgleda da je to večna tema hahaha. Oni su prezadovoljni mojim učešćem u ovoj sezoni i nemaju nikakve zamjerke za moje učešće, pa tako ni za vezu. Oni su moja podrška u svemu pa tako i kada je u pitanju ova veza, smatram da je konačno došlo vrijeme da svi shvate, posle svih ovih godina, da to što nekada nisu bili za moju vezu iz mnogih razloga, ne znači da su protiv svake moje djevojke", rekao je Anđelo koji je bio u vezi sa pjevačicom Teodorom Džehverović, a spekulisalo se da su njegovi najbliži bili protiv te veze.