"HOĆEŠ DA TI ULETIM DO PLATE 500€?" Edita zakukala zbog stanja na računu, pa je urnisali u komentarima

Objava Edite Aradinović o stanju na bankovnom računu isprovocirala je pratioce na Instagramu, pa su krenuli da pljušte komentari.

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

U jeku polemisanja da li je Indi Aradinović uplovila u vezu sa Zoranom Marjanovićem, nakon što su osvanule zajedničke slike sa bazena, pažnju je privukla i njena sestra Edita najnovijom objavom.

Edita je sa pratiocima podijelila sliku na kojoj se očito nalazi stanje na njenom bankovnom računu, koje iznosi 29.441,63 dinara, a uz objavu je napisala: "Nije mi ništa..." uz tužan emodži, ali i sliku iz automobila na kojoj djeluje vidno neraspoloženo.

Da li je ovo njeno trenutno finansijsko stanje ili ne, tek komentari ispod objave su se samo nizali. Jedni su se ponudili za novčanu pomoć dok su drugi "osuli paljbu" po pjevačici.

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

"Stiže do kraja nedelje", napisala joj je koleginica Iva Lorens, a drugi su je upitali: "Je l treba da uplatimo neki sms? Ne razumijem", " 'Oćeš da ti uletim do plate 500€ ?" "Kod mene 4.456", "Imaš taman za after", "Edita toliko godina j, ma daj... ovo se neko šali", "Ima naroda koji nema ni toliko", bili su samo neki od komentara.