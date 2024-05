"TO JE NAJVEĆA LAŽ KOJU SAM O SEBI ČULA" Edita Aradinović o prozivkama na mrežama - koleginica je izvrijeđala!

Edita Aradinović otkrila da li je pogađaju tračevi i komentari na društvenim mrežama

Izvor: https://instagram.com/editaaradinovic/

Pjevačica Edita Aradinović gostovala je u jednoj emisiji u kojoj je prokomentarisala svoju nedavnu izjavu da je estradni svijet jedna velika laž i da se ljudi hvale savršenim životima, koji zapravo nisu takvi.

"To se odnosi na trenutnu situaciju, uvijek se dešavaju te neke "podzemne priče", ali međutim sada se prvi put desilo da sam ja bila akter takve jedne priče. Ne može čovjek uvijek da ćuti", rekla je Edita i dodala da je najviše pogađaju negativni komentari na nacionalnoj osnovi.

"Iskreno, pogađaju me komentari, možda je to i razlog zbog čega reagujem tako javno. Pogađaju me ti komentari na nacionalnoj osnovi, ne znam zašto me to čini manje vrijednom. Možda nekada pretjeram u svom komentaru, ali Bože moj ".

Pjevačica se tada osvrnula i na najveću laž koju je o sebi čula, a rekla ju je jedna njena koleginica.

"Jedna dotična osoba je prokomentarisala korišćenje narkotika. To je najgora laž i to je mene lično jako povrijedilo".