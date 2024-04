KO SU BIVŠI MOMCI EDITE ARADINOVIĆ? Jednom slupala auto i pojela SIM karticu, a sad optužila Karleušu!

Edita Aradinović momke vešto krije od javnosti, ali nekoliko puta je imala "izlet" na društvenim mrežama i objavila par fotki s tadašnjim izabranikom.

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

Pevačica Edita Aradinović zaratila je s Jelenom Karleušom nakon što je izjavila da dva nova albuma starije koleginice "nisu njena šolja čaja". Baš kada su svi pomislili da je palo pomirenje, Edita je žestoko raspalila na mrežama po Karleuši koja se u tom trenutku družila s fanovima u jednom tržnom centru u Beogradu gde ih je okupila povodom izdavanja CD-ova za svoje albume "Alfa" i "Omega".

Edita je sve ostavila bez reči kada je poručila da je Karleuša navodno "spavala s njenim bivšim momkom" - "Jeco pomešala si džukačko ponašanje jer to što si mi spavala sa dečkom jer tvoj album nije my cup of tea... a o njemu te da ne govorim. To je džukačko ponašanje mama Jeco, ali i dalje te gotovim jer nisi ti kriva što si takva. I idete jedno uz drugo", bila je žestoka Aradinovićeva, pa je dodala "Ali realno malo sam i ja kriva". Ubrzo je usledio i brutalan Karleušin odgovor.

Edita Aradinović je poznata kao pevačica koja privatni život vešto krije od javnosti, ali jednom prilikom je na Instagramu objavila sliku s mišićavim momkom za kog su mediji pisali da joj je dečko, kao i da se zove Stefan.

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

Pre dve godine objavila je još jednu s fotografiju s tadašnjim navodnim dečkom. Lice mu je prekrila, a ime nikada nije otkrila, samo je poručila: "Ljubavi, osvojićemo svet zajedno".

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

Šuškalo se i da je pevačica 2012. godine imala romansu sa kolegom Denijem Boneštajem, nakon što je on izašao iz zatvora. Kako je tada ispričao on je završio iza rešetaka u Nemačkoj nakon tuče u jednom klubu posle koje je momak pronađen mrtav u stanu. U pritvoru je proveo mesec i po dana dok nisu ustanovili da je nedužan i da je momak preminuo od posledica predoziranja. Kako su tada izvori otkrili upravo Edita mu je navodno pomogla da izađe iz depresije, a upoznali su se na snimanju spota.

Iako nikada zvanični nije otkrila ime nekog dečka ili potvrdila šuškanja o kojima se pričalo, Edita je u nekoliko navrata govorila o anegdotama koje je imala s bivšim momcima.

Pevačica je jednom prilikom partneru u telefonu našla poruke od druge devojke, zbog čega pobesnela: "Ja sam mu našla poruke u telefonu, slagao je da me nije prevario, ja sam poverovala. On je izmislio priču da mu je ispao telefon, da su našli neki vaterpolisti, pa su vratili. Stigla mu je poruka od nje, ja sam uzela telefon razbila i pojela sim karticu, a nije bila mikro sim, nego ona veća", pričala je Edita više puta, a u emisiji "Amidži šou" prisetila se kako je jednom razlupala kola:

"Razbila auto, ali to je bilo baš davno. Bila sam mlađa nego Ljupka Stević! Uzela sam kamen i bacila mu na šoferku... Bila sam mlada!", ispričala je pevačica koja se svojevremeno našla u centu pažnje kada je isplivao snimak na kom se nasred ulice potukla sa sestrom Indi Aradinović.