"OTIŠAO SAM DA GAJIM MARIHUANU" Gastoz otkrio detalje hapšenja i pakla iz zatvora:Uzeli su mi pasoš kad su našli pečurke

Nenad Marinković Gastoz je oko dva i po mjeseca proveo je u zatvoru na Tajlandu, te je sada javno govorio o nemilom iskustvu sa putovanja koje mu je zauvijek promijenilo život

Gastoz je otkrio detalje pakla koji je prošao i priznao strahove sa kojima se borio svaki dan. ali i kako je dospio do lišavanja slobode.

Otišao sam da gajim marihuanu, to je tamo legalno. Riješio sam bio da promijenim život, otišao sam sa kumom da gajim travu. Došla mi je ekipa iz Srbije na Tajland, rekli su mi da im uzmem neke pečurke, ja sam im kupio pečurke, to je ilegalno tamo... Pečurke su ilegalne, trava nije! Kupiš ih u šopu - rekao je i nastavio:

Onda me je ujeo komarac Denga, pa sam bio prikovan sedam dana za krevet. Denge se zove, ozbiljna priča. Tad sam stavio te pečurke u kancelariju. Posle mjesec dana dođe rutinska kontrola i nađu te pečurke. Uzeli su mi pasoš kad sam priznao da je moje, trebalo je sjutra da odem u imigraciono, da me vjerovatno deportuju. Posle mjesec dana su me zaustavili pijanog na motoru i onda kreće priča nenormalna. Priče su bile sve gore i gore. Te pečurke sa Tajlanda niko na kraju nije ni probao - govorio je i dodao:

70 i nešto dana sam bio u zatvoru. 115, 120 ljudi koji nisu normalni su tamo... Gledao sam čovjeka koji priča sa čašom vode, svašta. Spavao sam sa "akvamenom". Imao sam i mušku Miljanu Kulić, lik iz Italije, isti Miljana! Odmah sam upao u bandu, niko me nije maltretirao. Pet godina sam dobio zabranu da idem na Tajland. Vratio sam se kao zatvorenik - dodao je on u emisiji Ognjena Amidžića.