"SUĐENJE JE ZAVRŠENO, DEPORTOVAĆE GA" Gastoz posle dva mjeseca ZATVORA konačno napušta Tajland

Nenad Marinković Gastoz već dva mjeseca nalazi se u zatvoru na Tajlandu, a o pravom razlogu privođenja se do sada samo nagađalo.

Nedavno se oglasio njegov prijatelj, reper Tozla, koji tvrdi da je riječ o bezazlenom prekršaju.

"Čuli smo se, on će doći vrlo uskoro, vidim da tamo po medijima razvlače neke gluposti, ono "niđe veze s mozgom". Ostaviću njemu da ispriča šta se sve desilo, ali u principu, nije napravio nikakav veliki prestup. Najveći problem je taj što je njemu istekla viza i zbog toga su ga najviše smarali" - priča on i dodaje:

"Moje mišljenje je, sad ne znam, nije mi on to rekao, ali koliko sam skapirao situaciju, shvatili su da je neka javna ličnost i onda su gledali na svakom ćošku da mu uzmu pare. Zato su ga i toliko zadržali, zato to ovoliko traje. U principu, nije hteo da produži vizu, bio je u fazonu danas ću, sjutra ću, i onda su ga zaustavili na motoru, vozio je pijan. Kad su to vidjeli, tražili su mu pasoš, vidjeli su da mu je istekla viza prije 15 dana i zbog toga su ga zatvorili" - naveo je Tozla za Hype.

Međutim, Gastoza nije poslužila sreća, te je priveden u nezgodnom trenutku.

-E, sad, na Tajlandu su bili praznici i onda ga je sve to uhvatilo i zato je ovoliko dugo potrajalo.

Zbog toga što je priveden, njegov dolazak u Srbiju je otežan, ali će se to riješiti u kratkom vremenskom roku, te Tozla tvrdi da priče o tome da će u zatvoru biti godinama nisu istinite.

"Pošto nema telefon kod sebe, nego ima osobu koja mu dolazi u posjetu, čujemo se tada i to preko govornih poruka. On je već sve završio, imao je suđenje zbog isteka vize, platio je kaznu i sad su kod njih neki praznici, čekamo da prođu. Ima još jedna komplikacija, biće deprotovan. Mora sa avio kompanijom da dogovori taj deport, nije to tek tako, uđe se u avion... Ali, on je okej i ono što gledate ne j*benom TikToku nije istina. Stalno mi šalju neke gluposti i pitaju je li istina da će u zatvoru da ostane 20 godina, kažem: Ljudi, gde vam je mozak?" - rekao je za "Hype".