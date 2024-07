"ĆELIJA MALA, MOGAO SAM OZBILJNO DA NA**BEM" Gastoz konačno otkrio zašto je završio u zatvoru na Tajlandu

Srpski jutjuber i rijaliti učesnik progovorio o hapšenju na Tajlandu i zatvorskim danima. Otkrio kome će "dići spomenik", a s kim baš i ne bi pričao

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/kurir

Nenad Marinković Gastoz, jutjuber i rijaliti učesnik, u aprilu ove godine je završio u zatvoru na Tajlandu. Gastoz je u zatvoru bio do juna ove godine, nakon čega se vratio u Srbiju i objavio da će "uskoro otkriti razloge hapšenja".

Sada je, gostujući u jednoj emisiji otkrio tačan razlog privođenja, ali i da će svojoj djevojci, "koja je ispala neviđeni čovjek", podići spomenik.

"Vrijeme sam uglavnom provodio sa kumovima, prijateljima koje sam upoznao tamo, a i sa radnicima u firmi. To je opširna priča. Moraćete da imate bar tri sata minimum da sjednemo i da pričamo, jer kad krenem da pričam moraćete da znate od čega kreće, šta se zapravo desilo, kako, zbog čega je tako dugo trajalo, i mnogo, mnogo stvari, a ne samo zašto su me uhvatili. Mene su uhvatili zato što sam bio na motoru pijan", rekao je Gastoz i nastavio:

"Šta se dešavalo prije toga, zbog čega su mi izgubili pasoš, kome sam dao pasoš, šta su mi našli, gdje su našli… To je već nevjerovatna jedna prića. To zašto sam ja priveden je toliko smiješno šta mi se zapravo tamo desilo. To je jedna smjejurija živa, a mogao sam ozbiljno da naj***m. S kim sam živio, kako sam živio, ko je bio tu, s kim sam spavao, s kim sam se dodirivao u snu nogama…".

Izvor: Instagram/gasttozz

Gastoz je otkrio i kako su izgledali trenuci prije nego što je krenuo pakao.

"Telefon je jedina stvar koju sam imao prije nego što su me zatvorili. Telefon sam ostavio mojoj djevojci i ona je nakon toga pozvala moje kumove, jer ja nisam želio da imam telefon tamo, mislio sam da će to sjutradan da se završi. Kum je sjutradan došao po mene da izađemo, i onda se desila komplikacija, taj overstay, i onda je krenuo pakao. Vratili su me u pritvor zato što sam dva dana prekoračio vizu. To jest, malo više od dva dana, ali sam ja njima objašnjavao zašto je moja viza prekoračena, zašto nisam otišao da je produžim, tu je već krenuo pakao, jer su nevjerovatno glupi ljudi. Ja nisam znao koliko su oni glupi, jer mi nisu trebali u tom smislu i toj sferi, nego su bili jedan potpuno normlan narod, presrećan, sve lijepo, bajno, sjajno, med i mlijeko, da bih na kraju provalio da su ozbiljni rasisti. Tu sam prvi put osjetio rasizam na svojoj koži. To što sam bijel, što imam plave oči, što nisam Azijat… To je prvi put da sam se osjetio kao da sam drugačije rase".

Gastoz je potom progovorio i o uslovima u zatvoru i ćeliji:

Izvor: Instagram/gasttozz

"Jako mala, bez vazduha, vrela. A zatvorenici su bili stranci koji su završili tu gdje sam i ja, nije bilo nekih turbulencija. Sprijateljio sam se sa svima, generalno sam takav, kao što me znate vi, takav sam bio i tamo, ali nisam mogao da tek tako budem normalan. Oni znaju gdje su, ja znam gdje sam i sada se tu malo pronalazimo, na neki malo tiši način, laganiji smo, nećemo da se otvaramo jedan drugom, merkamo se, na neke sitnice jedan drugog kupimo, pa onda uđemo u neku malo bolju, dublju konverzaciju. Kad podeliš hranu, ponudiš cigaru, to je velika stvar. A kada nisi komunikativan, kad si u panici, stresu, sam se odbaciš od mase i ne želiš kontakt sa drugima, onda te odabce i ostali", rekao je Gastoz i priznao šta mu je najteže palo:

"Ulazak u sobu u Bangkoku, to je bilo baš teško. To je bilo nevjerovatno. I te vrućine, taj pakao, da ne možeš da dišeš. Ne mogu da kažem da sam svakim danom bio hrabriji, ali nekako sam se utopio u masu, okruženje. Samo sam tražio način da izmamim osmijeh od tih ljudi, da bude zanimljivija priča".

Gastoz je otkrio i da je tokom svih dana na Tajlandu uz njega bila njegova djevojka, kojoj je, kako je istakao, neizmjerno zahvalan.

"Ona je mene kupila za sva vremena. Moraću spomenik da joj dignem, najveći u sred centra grada. Ona je bila nešto nevjerovatno. Njen požrtvovanost, cimanje od prvog dana, nešto nevjerovatno. Ja joj se zahvaljujem i tek ću da joj se zahvalim baš lijepo, i jedva čekam jer je stvarno bila, ne čovjek, nego ozbiljna čovječina. i hvala joj na tome. Dok za kumove to ne mogu da kažem, izdešavalo se tu svašta. Sto ljudi, sto ćudi, ni ne interesuje me baš da pričam o njima", rekao je Gastoz, a potom otkrio i da li misli da mu je neko "namjestio" i da je situacija mogla da se riješi na lakši način.

"Nije da mi je neko smjestio, tako je ispalo na kraju. Smjestio sam ja sam sebi, sve se desilo bez veze, a raspametio sam se dok se sve to nije završilo. Vjerujem da niko nije imao lošu namjeru, ali je moglo sve pametnije da se odigra. Kum je imao prostora, nikad neću da shvatim zašto je to tako bilo. Ne mogu da kažem da je glup čovek, da nije snalažljiv. To je Tajland, tu možeš parama mnogo toga da uradiš. Imali smo vremena, ja sam u tom trenutku bio u krevetu dok nisam došao u policijsku stanicu. Ne znam šta je bio njegov plan, ali moglo je drugačije da se odigra. Posle sam ja platio najveću kaznu, ne on", rekao je on za "IDJTV".