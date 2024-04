KARLEUŠA POKOPALA EDITU! Optužila je da joj je spavala s dečkom, JK joj zapušila usta jednom rečenicom

Jelena Karleuša odgovorila je Editi Aradinović na optužbe da je spavala s njenim dečkom.

Pjevačica Jelena Karleuša u jednom beogradskom tržnom centru organizovala je druženje s fanovima povodom objavljivanja njenih CD-ova "Alfa" i "Omega". Dok se JK slikala s fanovima koji su preplavili tržni centar, njena koleginica Edita Aradinović žestoko ju je potkačila na društvenim mrežama i optužila da je spavala s njenim dečkom kako bi joj se osvetila.

Uz video na kom Jelena govori o neimenovanom muškarcu, Edita je napisala: "Jeco pomiješala si džukačko ponašanje jer to što si mi spavala sa dečkom jer tvoj album nije my cup of tea... a o njemu da ne govorim. To je džukačko ponašanje mama Jeco, ali i dalje te gotovim jer nisi ti kriva što si takva. I idete jedno uz drugo", bila je žestoka Aradinovićeva, pa je dodala "Ali realno malo sam i ja kriva".

Nakon tročasaovnog fotografisanja s fanovima, Karleuša je progovorila o bankrotu i novom koncertu na Ušću, a zatim upitana za komentar na Editine optužbe, kratko i jasno poručila samo par riječi:

"Edita? To što ona govori, govori samo o njoj", rekla je JK i završila priču o koleginici.

Prije nekoliko mjeseci pjevačica Jelena Karleuša je zaratila sa reperom Nućijem i pjevačicom Editom Aradinović. Edita je tada reagovala na mrežama i čak objavila prepisku sa starijom koleginicom nakon izjave da Jelenini novi albumi "nisu po njenom ukusu" i poričila joj:

"Jelena Karleuša, šta ke*aš da te umara sve ovo kada brišeš svoje poruke, a onda ovo kačiš na Tviter? Baš si cava, a nekad sam mislila da si faca. Kad nisi pjevačica, bar faca da budeš, ne može i jedno i drugo". Ubrzo je uslijedilo pomirenje, a čini se da je "rat" sada ponovo počeo.