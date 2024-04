DŽUKAČKO PONAŠANJE JE ŠTO SI MI SPAVALA S DEČKOM! Edita urnisala JK u Instagram objavama!

Taman što su zakopale ratne sekire, Edita Aradinović u nizu objava iznela je žestoke optužbe na račun Jelene Karleuše!

Izvor: Instagram printscreen / editaaradinovic

Edita Aradinović i Jelena Karleuša ušle su okršaj nakon što je pevačica izjavila da Jelenini albumi Alfa i Omega "nisu njena šoljica čaja", a zatim je usledilo pomirenje. Sada su stvari uzavrelije nego ikada, jer je Edita u nizu priča na Instagramu žestoko udarila na Karli optuživši je da joj je spavala sa bivšim, kako bi joj se osvetila zbog njene izjave.

Pogledajte 00:15 Jelena Karleuša Izvor: Instagram/editaaradinovic Izvor: Instagram/editaaradinovic

Uz video na kom Jelena govori o neimenovanom muškarcu, Edita je napisala: "Jeco pomešala si džukačko ponašanje jer to što si mi spavala sa dečkom jer tvoj album nije my cup of tea... a o njemu te da ne govorim. To je džukačko ponašanje mama Jeco, ali i dalje te gotovim jer nisi ti kriva što si takva. I idete jedno uz drugo", bila je žestoka Aradinovićeva, pa je dodala "Ali realno malo sam i ja kriva" uz emodži koji se smeje.

Ona se tu nije zaustavila, pa je dalje oplela: "I moj bivši je voleo zelenu boju... nek mu je laka zemlja", aludirajući na neon komplet koji je Jelena obukla na današnjem "meet and greet" sa fanovima, "E Karli je l' važi on aponuda za duet što smo snimile krajem godine kad si me zvala? Sećaš se?"

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

"Ako važi i dalje ponuda za duet, rado bije snimila, mislim da bi izazvale ludlo na estradi... zamisli tu ekspanziju. Hot hot. Nego je problem što si viša od mene, moraćemo nekako da snimimo spot da se ne vidi 30 centimetara razlike, mada šta kad si bila s mojim dečkom koji je moje visine neće ti biti problem ni ovo", napsala je uz Jelenin video u kupaćem.