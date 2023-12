ARKAN JE MINIMAKSU ZALIJEPIO ŠAMARČINU, A MOJA KUMA POBJEGLA! JK nikad iskrenija - otkrila ISTINU i o braku sa DUŠKOM!

Jelena Karleuša u svom novogodišnjem intervjuu dotakla se brojnih aktuelnosti, ali i braka sa Duškom Tošićem, Željka Ražnatoviča Arkana...

Jelena Karleuša je jedna od uspješnijih pjevačica u regionu. Tokom 2023. godine objavila je dva albuma "Alfa" i "Omega", o čemu se dosta pisalo i pričalo, a radila je i druge stvari zbog kojih je bila u centru pažnje.

Ona će za Novu godinu pjevati u Budvi, a za reprizu je zakazala u hotelu Hajat u Beogradu. U svom novogodišnjem intervjuu sumirala je utiske o proteklom periodu i pričala o svojim planovima. Takođe, dotakla se brojnih aktuelnih tema koje je otvorila prilikom velike ispovjesti u podkastu.

"Trenuci u mom životu ili karijeri? Biraj, podjednako je zanimljivo. Ali ajde od karijere, mada kod mene je sve povezano. Imam tu moć i snagu i tu selektivnu amneziju, jer su mi se strašne stvari dešavale. Krenućemo unazad... Smrt majke, onda one slike koje su isplivale a da ja nisam znala, pa moje Ušće je bilo ubitačno stresno, kada se desila nepravda. A kada je riječ o privatnom životu, to kod mene ide zajedno. Jedno vuče drugo."

Ne krije da je njena otvorenost dosta uticala na njenu karijeru:

"Da, od početka. Ta moja čuvena izjava kod Minimaksa. Ali dešavalo se i da izmisle nešto ili nastave neku moju rečenicu, pa ja zovem i kažem: 'Zašto to tako?' A oni mi kažu: 'Ćuti, to je super, prodaje se ko ludo.' I sjećam se da se moja majka mnogo plašila mojih izjava. Njoj je cigareta ispadala iz ruke, ona je mislila: 'To je to. Gotovo, nestajemo, završili smo.' Sad je to smiješno, tad je bilo stresno. Moja kuma je tada bila sa mnom u toj emisiji kad sam ja rekla čuvenu rečenicu: 'Ko o čemu, ku*va o poštenju', ni manje ni više nego Arkanu. I onda sam ja tražila kumu dok su bile reklame, a ona pobjegla."

Na pitanje da li su se kasnije ona i Arkan sreli, potvrdno je odgovorila:

"Da. Sreli smo se na dodjeli Oskara popularnosti. Ali on nije prišao meni jer sam bila mala, nego Minimaksu. Arkan se odjednom stvorio i zalijepio mu šamarčinu. Eto, to je tada bilo."

Potom se osvrnula i na svoj brak sa Duško Tošićem:

"Duško striktno traži da ga ne pominjem u medijima i prijeti advokatom. Njegov advokat se i oglašava u Kuriru. Duško, ne pominjem te, niko me ništa za tebe nije pitao. Ne nerviraj se. Mi živimo zajedno, ali komuniciramo preko advokata. Zar to nije interesantno? To je moderan brak. Ne znam je l' to smiješno ili tužno. Malo sam deformisana, jer već jako dugo živim tako. Drugi ljudi mi stalno govore da treba da riješim tu situaciju. Ne znam kako se ta situacija može riješiti. Kad sam pitala Duška: 'A zašto da te ne pominjem? Još smo u braku, imamo dvoje djece', on mi je rekao da ne želi da ja koristim njegovo ime u svrhu marketinga."