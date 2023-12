ŠTO NE PITATE DUŠKA? VIDIM DA JE BIO NA NEKOJ ŽENSKOJ REVIJI: Karleušina ispovijest pravi haos

Jelena Karleuša je u nedavnoj ispovijesti pričala o prvom braku s Bojanom Karićem, vezi sa Ćandom, ali i uzroku kraha braka sa Tošićem

Izvor: Kurir/ Stefan Stojanović, Starsport

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno je u velikoj ispovijesti ispričala sve što je interesovalo domaću javnost kada je njen privatni život u pitanju.

Govorila je o Bojanu Kariću, načinu na koji ju je zaveo, a potom ostavio, kada se nepoznati muškarac pojavio na vratima njihovog stana i rekao da je s pjevačicom u vezi, a potom se dotakla i skandala zbog kojeg su zahladnjeli odnosi sa njenim drugim suprugom, bivšim fudbalerom Duškom Tošićem.

Jelena je u Informerovom podkastu rekla da je afera bila njena "onlajn greška":

"Hajde da jednom zauvijek skinemo tu stigmu. Nikad neću izgovoriti njegovo ime jer ne zaslužuje. Sve to je bila moja 'onlajn greška' i skupo sam je platila. Nikada je nisam krila, čak ni od Duška. Ja sam skupo platila nešto što nije bilo ni avanturica. Jedan namerni izlet da bih se osvetila Dušku, to se otrglo mojoj kontroli... Do mene su dolazle razne priče, imala sam potrebu da se svetim. Uhvatila sam se crnog đavola, koji je iskoristio Fejstajm gledanje, uslikao ekran i poslao svim medijima. To nijedan muškarac ne uradi ženi. Takvo nešto rade samo najgori bijednici. Iskoristiš nečije povjerenje i onda mu prijetiš i ucjenjuješ ga, a ucjena je bila da se razvedem od Duška. Nisam htjela, jer je ovaj za mene bio sprdnja i glupost. To ne radi muškarac, tako nešto rade samo ološ i p*čke. Kad-tad karma će vratiti...".

Jelena je nedugo nakon ispovijesti rekla "da očekuje tužbu od Duškovog advokata", a sada, upitana "kako je reagovao Tošić", kratko odgovorila:

"Duško nije imao reakciju. On je davno naučio da reakcije neće ništa promijeniti. Što ne pitate Duška? Vidjela sam da je bio na nekoj reviji. On voli revije ženske garderobe", rekla je pevačica, misleći na reviju Bate Spasojevića kojoj je prisustvovao nekadašnji fudbaler:

