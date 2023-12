"ISKOMPLEKSIRANI BIJEDNICI KOJI NAPADAJU BOTOVSKI U HORDAMA" - Karleuša potresena zbog SMRTI Janjuševog mlađeg brata!

Jelena Karleuša više puta je govorila o svojoj borbi sa ružnim komentarima i sajber nasilju od strane ljudi sa društvenih mreža, a sada se oglasila i povodom smrti Mihaila Janjuševića.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/screenshot/jannmiha

Mihailo Janjušević (27), rođeni brat rijaliti igrača Marka Janjuševića Janjuša, pronađen je mrtav, a mediji prenose da se sumnja da je izvršio samoubistvo. Policija se bavi ovim slučajem, a naložena je obdukcija sa toksikologijom.

Mihailo se, pored posla u firmi, bavio modelingom, zarađivao je i na platformi za odrasle Onlyfans. Bio je aktivan na društvenim mrežama, gdje je objavljivao snimke, najčešće iz teretane, kao i fotografije. Prije nešto više od deset dana, Mihailo je sa Instagrama obrisao sve slike, ostavljajući samo jedan selfi iz lifta, a prije izvjesnog vremena je otkrio da trpi maltretiranje na mrežama.

Karleuša koja je jasnog stava kao i uvijek dala je svoj sud o ovoj tragediji.

"Čitam po portalima o samoubistvu brata onog lika Janjuša iz rijalitija, koji je najvjerovatnije sebi oduzeo život zbog zlostavljanja i uvreda na društvenim mrežama. Svaki put me duboko pogodi kada vidim kako razgoropađeno online zlo uzima živote. Svakom ko bez svog imena i slike, sa lažnog profila, šalje drugima ludačke uvrede, a taj neko zbog toga izvrši samoubistvo - sudila bih za ubistvo. Ako je riječ o djeci koja su pokazala posebnu okrutnost u napadima na slabe, takođe bih imala rigorozne mjere i za njih i za roditelje. Istog momenta bi bile pronađene sve IP adrese tih ološa koji su pisali te stvari i svi bi bili pohapšeni za najteže krivično djelo. Mnogo mi je žao svih koji nisu dovoljno jaki da izdrže onlin napad i mržnju jer znam da te online psihopate napadaju botovski u hordama i na najperfidniji i najbolesniji način i tako zadaju težak psihološki udarac i za najjače. Šta mislite kako znam?! Znate svi vi odlučno kako znam", napisala je Karleuša na Instagram storiju i dodala:

"Najgore od svega je što žrtvama online linča nema ko da kaže da ga napadaju tužne pomeće pi**ice koje bi kukale i izvinjavale bi se i plakale u policiji kao crvići. Po pravilu su to bijednici u pravom životu, neuspješni i iskompleksirani, nevidljivi, nebitni... Žao mi je ovog momka pogotovo što je trpio napade zbog brate, zbog svoje s*ksualnosti... Da užas i apsurd bude veći, lično sam blokirala na Instagramu tog rijaliti Janjuša upravo zbog konstantnih brutalnih uvreda koje mi je pisao i vrijeđao me, a da me i ne poznaje. Ali on nije jedini. Nažalost, zbog konstantnih online uvreda najgore vrste morala sam da blokiram i mnoge druge, nazovi poznate muškarce, poput pjevača Slobodana Radanovića koji se ljigavo predstavlja kao nekakav zaštitnik žena a jednu ženu i majku napao je nebrojeno puta upravo online. Sve su to pi**etine, svi ti koji online vrijeđaju ali sam ja te činjenice svjesna i mogu da mi pop**e k**ac. Ali ima puno onih koji sa tim zlostavljanjem ne mogu da se izbore kao ja. I zato dolazi do tragedija. Svakoj žrtvi online nasilja, prijetnji, s*ksualnog ponižavanja, ismijavanja, poručujem da mogu da mi se obrate. Rješenje je u samopouzdanju i samopoštovanju. A kada poštujete i volite sebe mogu i gole slike da vam objave, da vam prijete i udaraju na porodicu, posao, život i decu, izdržaćete", poručila je Karleuša koja je ranije istakla i da su je vrijeđali dok je obavljala svoju građansku dužnost i izašla na glasanje.