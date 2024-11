Završeno suđenje po tužbi Vladane Vučinić protiv “Vijesti”, Raičević, Camović Veličković i “Pobjede”

Izvor: Instagram/vladanavucinic/Screenshot

Presuda po tužbi zaposlene u Radio-televiziji Crne Gore Vladane Vučinić biće donijeta u roku od mjesec, rečeno je juče nakon što je pred podgoričkim Osnovnim sudom, u svojstvu svjedoka, saslušana urednica i novinarka lista “Pobjeda” Jelena Nelević.

Sudski postupak protiv izdavača dnevnih novina “Vijesti” i “Pobjede”, zamjenice predsjednika Savjeta RTCG Marijane Camović Veličković i građanke Danojle Raičević, Vučinić je pokrenula tvrdeći da su joj objavljivanjem aneksa ugovora u novembru prošle godine povrijeđeni čast, ugled i prava na privatnost. Tužbenim zahtjevom traži da joj Raičević i “Vijesti” isplate po 4.000, a Camović Veličković i “Pobjeda” po 3.000 eura.

“Pitanje visine zarade zaposlenih u Radio-televiziji Crne Gore (RTCG) je uvijek interesantno, jer je u pitanju javni servis i smatrala sam da je bilo potrebno napisati tekst o tome”, kazala je juče tokom svjedočenja Nelević.

Na društvenim mrežama u novembru prošle godine pojavila su se dokumenta i aneksi ugovora prema kojem bi prema tumačenjima dijela javnosti Vučinić trebalo da prima platu oko 2.500 eura, nakon čega su to mediji i prenijeli.

Vučinić je ranije, tokom glavne rasprave pred podgoričkim sudom, kazala da je zbog velikog obima posla u 2023. godini razgovarala sa svojom tada neposredno nadređenom, direktoricom TVCG Marijom Tomašević, traživši povećanje zarade koja je u tom momentu iznosila 836 eura i da joj je rečeno da će razmisliti o tome nakon konsultacije sa generalnim direktorom, pravnom i finansijskom službom.

“Poslije nekog vremena pristupili smo zaključenju aneksa V ugovora o radu, a prethodno je dogovoreno da će meni na osnovnu zaradu slijediti uvećanje od nekih 400 eura. Tačno je da sam pročitala ponudu i aneks V ugovora, vidjela sam da u aneksu piše taj koeficijent od 1,70 za uvećanje zarade, ali na to nijesam obraćala pažnju u smislu da sam provjeravala koliko iznosi to povećanje, sve u uvjerenju da će biti onako kako je prethodno dogovoreno. Nedugo nakon zaključenja ugovora, koleginica iz službe finansija me je pitala da li sam sigurna u vezi zaključenog aneksa, odnosno da li ja imam pravo na ovo uvećanje. Objasnila sam joj da sam ugovorila uvećanje zarade od oko 400, na šta mi je ona rekla da po ovom ugovoru meni sljeduje zarada od oko 2.000 eura”, rekla je Vučinić, stoji u sudskom zapisniku sa ročišta.

Ona je pred sudom kazala i da to ne bi bilo ni logično ni moguće, jer bi po tome imala veću zaradu nego njen neposredno nadređeni, pa je očigledno da i pisani dokazi to potvrđuju da to nije bio cilj zaključenja aneksa V ugovora o radu i da joj nikada nije isplaćena zarada po tom ugovoru.