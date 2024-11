Tužilaštvo je srušilo odbranu Uroša i Radiše Blažića.

Više javno tužilaštvo u Smederevu koje zastupa optužnicu protiv Uroša Blažića i njegovog oca Radiše, prikupilo je brojne dokaze koji terete Blažiće za teška krivična djela koja im se stavljaju na teret, i tokom suđenja koje je u toku gotovo u potpunosti srušilo njihovu odbranu!

Samo jedan u nizu dokaza su i fotografije i video-snimci iz telefona okrivljenih, a na kojima se vidi da su Blažići pozirali sa pištoljima, pucali u streljani u mete, a stariji Blažić ima i diplomu za uspješno gađanje iz snajpera. Kako se moglo čuti na suđenju, njih dvojica su se dičili svojim vještinama sa oružjem, a sa pištoljem za pojasom Radiša je pozirao čak i pred maloljetnim članovima svoje porodice, glumeći kauboja.

"Ovo su značajni dokazi koji ruše odbranu oca i sina. Uroš Blažić je u svojoj odbrani naveo da njegov otac nema veze sa oružjem koje je pronađeno u njihovim kućama posle masakra u selima Dubona i Malo Orašje, te da svi komadi pripadaju samo njemu i da ih je on nabavljao mimo znanja svog oca. I Radiša je pokušao 'da se izvadi' na isti način, izjavio je u svojoj odbrani da oružje koje im je policija zaplenila nije njegovo, već od njegovog sina Uroša, te da on nije ni znao da on to posjeduje. Međutim, prikazani video materijali i fotografije u potpunosti demantuju ove tvrdnje", objašnjava izvor.

Tokom izvođenja ovih dokaza pred smederevskim Višim sudom, Radiša Blažić je više puta uhvaćen u laži. Tako je na pitanje Ivana Konatara, glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Smederevu "da objasni kako je u iskazu naveo da nije obučen i da ne voli oružje, da ne zna ništa o oružju, a tokom sudskog postupka smo čuli i vidjeli da je obučen i da je snajperista", Radiša Blažić pobijesnio.

"Kakva su ova pitanja. Ovo je ponižavajuće, obučen sam i bio sam najbolji u klasi! Ponosan sam na ovo uvjerenje i na znanje", rekao je okrivljeni Blažić, a na pitanje da li je on učio sina Uroša da puca, odgovorio je: "Ni jedan metak ispred njega nisam opalio, zaklinjem se oficirskom čašću".

Međutim, u sudnici su prikazane fotografije njega i sina kako poziraju u streljani ispred meta.

Podsjetimo, Uroš Blažić se tereti da je 4. maja prošle godine u selima Dubona kod Mladenovca i Malo Orašje kod Smedereva ubio devet ljudi, dok je 12 teško ranio. Pucao je po ljudima bez ikakvog razloga iz kalašnjikova i pištolja. Nakon hapšenja, policija je u njegovoj kući pronašla arsenal. Radiša Blažić tereti se zbog posjedovanja ilegalnog oružja, kao i zbog toga što je sinu omogućio da dođe u posjed oružju iz kog je počinio masakr.

"Ne znam zašto je moj sin uradio to što je uradio, ali oružje koje je koristio nije moje i ja nisam ni znao da ga on ima. Kada sam čuo da je u podrumu imao džak i da je pucao u njega, zaprepastio sam se. Uroš nikada nije pričao o oružju", rekao je Radiša na saslušanju u tužilaštvu.

Neću da moj tata bude kriv!

Iznoseći svoju odbranu pred Višim sudom u Smederevu Uroš Blažić je priznao da je 4. maja 2023. počinio masakr, ali je pokušao da skine krivicu sa svog oca Radiše.

"Za sebe želim da se izjasnim da sam kriv i treba da odgovoram, ali neću da moj otac bude kriv za nešto samo zato što je moj otac", izjavio je mlađi Blažić.

Pokušao je da objasni sudu kako se sam naoružavao od 2020. godine jer se osjećao ugroženo i uplašeno.

"Moja ljubav prema oružju javila se 2020. Molio sam oca da mi prepiše kuću, želio sam da se osamostalim, a oružje sam kupio u Beogradu, htio sam legalno da imam oružje kako bih se zaštitio. Znao sam u naselju gdje sam se preselio u Šepšinu, da se svašta dešava u okolini jer je to vikend naselje i često se opijaju i okupljaju pijani. Takođe, htio sam da se obezbijedim, jer sam se plašio, u kući je bilo dosta alata, keramike i nisam želio da ostanem bez toga", rekao je Uroš Blažić.

