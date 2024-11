Izricanje presude Donaldu Trampu zbog slučaja Stormi Danijels odlaže se.

Izvor: Youtube/ABC news / Instagram/thestormydaniels

Okružno tužilaštvo na Menhetnu u Njujorku saopštilo je danas da pristaje da se odloži izricanje presude novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trampu u slučaju po**o glumice Stormi Danijels, piše "CNN". Slučaj protiv novoizabranog američkog predsjednika vodi se zbog tajne isplate novca Stormi Danijels.

U pismu sudiji Huanu Merčanu, kancelarija okružnog tužioca navela je da Tramp "vjerovatno neće biti osuđen do kraja predsjedničkog mandata", ali da to ne bi trebalo da dovede do povlačenja optužnice u tom slučaju. Tramp je u maju ove godine osuđen po 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovne dokumentacije radi isplate 130.000 dolara Stormi Danijels kako bi je spriječio da govori o njihovoj navodnoj aferi prije predsjedničkih izbora 2016. godine.

