ARKAN JE MINIMAKSU ZVEKNUO ŠAMARČINU ZBOG MOJIH REČI! Karleuša: Ostao mu je otisak šake, nije otišao Željku na SAHRANU!

Jelena Karleuša ispričala je kako je Arkan zbog jedne emisije u kojoj je ona bila gost, lupio šamara Minimaksu, nakon čega su kako kaže prekinuli da razgovaraju.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/radovan džeko/CityRecordsOfficial

Pevačica Jelena Karleuša koja je obavila svoju građansku dužnost i izašla da glasa u stajlingu koji je sve oborio s nogu, bila je gošća jednog podkasta u kom je otkrila nepoznate detalje o braku sa Duškom Tošićem, zašto se razvela od Bojana Karića, ali i pokojonom dečku Ćenti i o rečima koje mu je Ceca uputila dan pre ubistva.

Ona je se prisetila i emisije Milovana Ilića u kojoj je bila gost i zbog koje je Željko Ražnatović Arkan lupio šamar Minimaksu.

"Pokojni Minimaks je mene navlačio na tanak led više puta. O emisiji u kojoj je gostovao Arkan brujao je Balkan. Izašao je jedan novinski naslov sa izjavom koju ja nisam nikada dala 'da su sve pevačice ku**e'. Ono što sam rekla bilo je: 'Svi mi u ovom poslu smo ku**e, ali ne u bukvalnom smislu, jer prodajemo lepotu, talenat ili magiju za pare'. Arkan je tada, naravno, prepoznao svoju tadašnju suprugu i došao je kod Milovana. Minimaks ga je pitao šta on im da kaže o mojoj izjavi", rekla je Jelena i dodala:

Izvor: YouTube/ Muzička Apoteka - Zvaničan Kanal - /printscreen

"Kako Arkan nije bio poznat po taktičnosti, rekao je: 'Ta mala neka dođe u sledeću emisiju da se izvini'. Sutradan, ja sa majkom, na sedmom spratu naše zgrade kod Fontante. Kaže ona meni: 'Sine, samo ništa ne govori. Ne reaguj. Ko o čemu, ku**a o poštenju'. Od svega što je meni moja majka rekla, meni je samo, 'ko o čemu, ku**a o poštenju' ostane u glavi i ja to izgovorim u sledećoj emisiji".

"Arkan je tada zvao Željka Mitrovića da ne ide repriza emisije, koja ide svake subote. Otada, došlo je do jedne vrste loših odnosa među nama. Zbog te emisije, ja sam bila svedok u Centru Sava, Minimaks je bio voditelj emisije Oskara popularnosti, dogodilo se nešto zbog čega me je Milovanov sin napao jer sam ispričala. Stojim ja iza zavese, čekam da me Minimaks najavi, kad se otvaraju vrata, a na njima Arkan sa telohraniteljima", prisetila se pevačica i nastavila:

Izvor: MNPress

"Ne pogledavši me, okreće se ka Minimaksu i lupa mu šamar. Milovan ga je pitao: 'Zašto?'. Odgovorio je Arkan: 'Zbog one emisije!'. Minimaks je već tada bio star, a to je vreme kada je Arkan svakog udarao. Minimaks je mene tada odbranio. Ja sam bila klinka i nisam razmišljala o posledicama. Željko mene tada nije ni pogledao, a Minimaksu je 'zveknuo' tu šamarčinu. Primala sam nagradu kasnije i sve vreme gledala u Minimaksa. Nikada nisam videla da nekome toliko dugo stoji otisak od šake na obrazu. Posle toga su prestali da razgovaraju. Minimaks nije otišao ni na sahranu Arkanu".