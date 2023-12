JA SPAVAM, MUŠKARAC ZVONI NA VRATA I PRIČA BOJANU DA SMO U VEZI: Karleuša o skandalu s Karićem - "Obuzeo me je strah"

Pevačica Jelena Karleuša progovorila o razvodu od prvog supruga Bojana Karića

Pevačica Jelena Karleuša se za Bojana Karića, sina Sretena Karića, udala u septembru 2004, prvo u crkvi, a potom u Vili Jelena. Javnost je brujala o ovom braku, ali i razvodu koji je usledeo samo tri meseca kasnije.

Karić je svojevremeno otkrio u jednom intervjuu da je "prsten skinuo čim se razveo", a sada je Jelena Karleuša, gostujući u jednom podkastu, otkrila šta je prethodilo razvodu:

"Nakon venčanja na vrata nam je došao muškarac i rekao Bojanu da je u vezi sa mnom. Spavala sam u tom trenutku, a Bojan mi kaže: 'Jelena, došao je čovek na vrata i kaže da je sa tobom u vezi, da želiš da se razvezdeš od mene i da mu rodiš decu, hajde ustani da vidimo o čemu je reč'! Obuzeo me je strah", rekla je Jelena i nastavila:

"Pokušala sam da objasnim Bojanu da je to namešteno, ali sam videla da mu se skupilo sve ono što su mu pričali o meni. Spakovao je svoje stvari i izašao iz stana, nije ga bilo nekoliko dana. To me je jako naljutilo, nije mi verovao. Spakovala sam stvari, izašla iz stana i otišla kod majke. Pozvala sam Bojanovu majku Slavicu i rekla da mi advokat pošalje papir na kome će pisati sporazumni razvod. Ništa nisam tražila".

Ovako je izgledalo njihovo venčanje:

Jelena se 2008. godine udala za fudbalera Duška Tošića s kojim je dobila dve ćerke. Jelena je na svadbi bila u sedmom mesecu trudnoće, a mediji su o njenom venčanju pisali kao o "svadbi decenije".

U julu prošle godine, Jelena je na svom Instagram nalogu objavila da se razvodi od Duška.