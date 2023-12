"DA SAM MUŠKO...." Jelena Karleuša i Prijovićka OČI U OČi - nakon prozivki, palo SUOČAVANJE! Ovako se završio SUSRET!

Jelena Karleuša srela se sa Aleksandrom Prijović, te priznala da je nakon njihovog susreta ostala "razoružana".

Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen

Pevačica Aleksandra Prijović ostvarila je neviđeni uspeh kada je u Beogradu, Nišu, Sarajevu i Zagrebu napunila i do pet Arena, a Jelena Karleuša dospela je u centar komentarisanja kada je iznela niz opaski na račun mlađe koleginice.

Jelena je istakla da misli da je Aleksandrina muzika "treš" i "2001. godina", a niz komentara iznela je i tokom njenih koncerata. Ipak, sada se desio preokret.Jelena Karleuša i Aleksandra Prijović susrele su se oči u oči u jednm prestoničkom restoranu.

Kako Kurir prenosi, Jelena je, nakon snimanja jedne emisije, otišla da se ugreje toplim čajem, s obzirom da se i dalje zdravstveno ne oseća najbolje. Igrom sudbine, u istom restoranu se zatekla i Aleksandra Prijović, s kojom su je mediji dovodili u vezu i u negativnom i u pozitivnom kontekstu.

U prvom trenutku nisu videle jedna drugu, a kada je Prija krenula iz restorana, ugledala je Karleušu. Svi prisutni su očekivali varnice ili neprijatan susret, a dogodila se potpuno neočekivana situacija. Naime, Prija je kulturno prišla Jeleni, pozdravila se i zahvalila joj se na nedavnoj javnoj podršci i savetima.

Sada se oglasila i sama JK i otkrila o čemu je pričala sa mlađom koleginicom.

"Prija je izuzezetno prijatna žena koja mi je prišla s puno poštovanja, pohvalila moju decu kao lepo vaspitinu i neodoljivo me podsetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac, koje su isto tako megafine u komunikaciji sa mnom. Šta da kažem, sem da me vole te blage žene (ne znam šta vide u meni divljoj). I da me tim 'mac mac', pristupom potpuno razoružaju. Da sam muško, vrtela bi me oko prsta, kupila bih im po Birkin, ovako imaju svu moju podršku", napisala je Karleuša na Instagramu.

Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen