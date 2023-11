DVOGLAVI ORAO OZNAČAVA ALBANIJU, NE "VELIKU ALBANIJU": Oglasila se Selma Bajrami - Ostavila sam MILIONE u Srbiji!

Pjevačica Selma Bajrami se ponovo oglasila povodom videa koji je osvanuo na društvenim mrežama

Pjevačica Selma Bajrami našla se u centru skandala kada je na društvenim mrežama osvanuo snimak iz jednog kluba, na kojem se čuje da pjeva pjesmu na albanskom, ali i pokazuje dvoglavog orla, znak koji mnogi tumače kao simbol takozvane "velike Albanije".

Pjevačica se ovim povodom nekoliko puta oglašavala, čak zapjevala Breninu "Jugoslovenku" na Instagramu i poručila da "ona pjeva i Srbima i Albancima", a sada objasnila i šta znači simbol koji je pokazivala.

"Koliko sam samo podrške od ljudi iz Srbije dobila. Ponosna sam na sve svoje prijatelje iz Srbije koji znaju da dvoglavi orao označava Albaniju, ne Veliku Albaniju. Nalazi se na zastavi Albanije. I nigdje nećete naći, niti na Vikipediji niti jednoj drugoj knjizi da dvoglavi orao označava Albaniju. Kao što nećete naći ni da 3 prsta označavaju veliku Srbiju. Oba znaka su znak naroda. A to što su nekome dvoglavi orao ili 3 prsta provokacija, to govori o osobi i njegovim načelima. Za svojih 27 godina karijere nisam imala mrlju što se tiče ovakvih stvari, a pjevala sam u najgorim vremenima. Vremenima rata, bombardovanja, ubijanja. Nikad nisam pjevala ni na jednom skupu protiv bilo kog naroda. Došla sam u Srbiju, ostavila sam milione svojim izdavačkim kućama. Uvijek sam bila dočekana kao kraljica, jer nikada nisam dijelila ljude po nacionalnosti, se*sualnosti ili bilo kom drugom opredeljenju. Mene to ne zanima, možeš biti dobar ili loš čovjek. A ovim medijskim linčom mnogi su pokazali kakvi su ljudi. Hoćemo li se u 2023. godini zabranjivati kao devedesetih? Hoćemo li se bombardovati, ratovati, ubijati? Šta je s vama ljudi", napisala je Selma na Instagramu.

