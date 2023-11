SVEKRVA ME NIJE VOLJELA JER SAM MUSLIMANKA: Strašna ispovjest Selme Bajrami - Drugi muž me udario LAKTOM U ARKADU!

PJevačica Selma Bajrami otkrila detalje iz privatnog života.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pjevačica Selma Bajrami, koja je nedavno dospjela u centar pažnje zbog svađe sa Ognjenom Amidžićem, gostovala je u jednoj emisiji gde je otkrila da se pokajala zbog plastičnih operacija, a potom otkrila i da se dva puta udavala.

Prvi brak je bio sa Zoranom Vučkovićem, sa kojim nema djece. Pjevačica je istakla da su se mnogo voljeli, ali da je glavna prepreka ka idealnom odnosu je bila svekrva.

"Njegova majka me nije voljela, zato što sam muslimanka, a meni to nikad nije bilo važno, a nije ni njemu. Mi smo se voljeli, razveli smo se u ljubavi. Njegova majka je pokušavala da me maltretira, ali Zoran je bio sve vrijeme na mojoj strani, na našoj strani, u suštini ona nikada nije mogla da utiče na njega. Svekrvi nisam odgovarala jer sam prije svega pjevačica. Samo čovjek koji je iz šoubiznisa može da bude sa mnom", ispričala je Selma i dodala da je nekoliko godina poslije prvog razvoda opet izgovorila sudbonosno “da” Muji Musiću, sa kojim je dobila i sina.

"Čovjek me je lagao o svojoj biografiji, a mene materijalne stvari nisu nikad interesovale. Voljela sam ga, bila sam već trudna, non stop u kući, abnormalno se udebljala, nisam imala prijatelje, a onda su počeli problemi. Matretiranja, ponižavanja, govorio mi je da sam ružna, natjerao me da idem za Australiju da radim i zaradim, da bi mi mogli da imamo život. Jednom me slučajno udario laktom, tako je ispalo, a znam da je to namjerno uradio. Udario me je u arkadu. Svaki muškarac koji digne ruku na ženu, nije muškarac. Hteo je mene da spušta iz svoje nesigurnosti", rekla je Selma na Hype televiziji.