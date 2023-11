"NIJE PRVI PUT DA SE TO DEŠAVA" Oglasio se voditelj koji se svađao sa Selmom Bajrami - Mi sve prihvatamo, nas zabranjuju

Ognjen Amidžić otkrio da nije gledao snimak na kojem se vidi kako Selma Bajrami pokazuje dvoglavog orla.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pjevačica Selma Bajrami našla se u centru skandala nakon što je na društvenim mrežama osvanuo snimak na kojem izvodi pjesmu "Valle Kosovare" i pokazuje dvoglavog orla, simbol "velike Albanije".

Društvene mreže su se usijale, pratioci traže da joj se zabrani ulazak u Srbiju, a sada je svoje mišljenje iznio i voditelj Ognjen Amidžić, koji se prije nekoliko nedelja svađao sa Selmom Bajrami, jer joj je smetalo što je Era Ojdanić pričao o broju žena s kojima je bio.

"Nisam vidio snimak i mislim da bi najpre trebalo nju pitati zbog čega je to uradila i da je to najpre njena stvar. Nije prvi put da se to dogodi, a onda voditelji nastave da ih zovu u emisije jer ti pjevači budu popularni, imaju neki veliki hit i to se tako zaboravi. Mi smo doveli u emisije Ninu Badrić koja je na svom koncertu pozdravljala Antu Gotovinu. Na ljudima je da donesu svoje odluke o tome da li će Selmu ponovo zvati u emisiju i na nastupe. Ono što nas umnogome razlikuje od drugih je to da mi uvijek prihvatamo sve, ne udaramo zabrane, dok druge države u regionu redovno zabranjuju naše izvođače i kada ima i kada nema smisla. I to je kompleksno pitanje koje vuče korjene još iz '90-ih", rekao je voditelj i otkrio da li bi trebalo takvim izvođačima "udariti zabranu".

"Ja jesam za to da nekada imamo čvršći stav i trebalo bi uspostavili neki standard preko kojeg nećemo ići. Vidimo da mi popustimo kada prođe vrijeme, kada se okolnosti promijene i kod nas počnu da nastupaju oni koji su nešto govorili, ali bi možda trebalo postaviti jasne standarde preko kojih se neće ići".