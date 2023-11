ZAJEDNO IMAJU PETNAESTORO DECE, A JEDAN JE ĐAKON U PRAVOSLAVNOJ CRKVI! Evo kako danas izgledaju braća Hanson!

Devedesetih godina prošlog veka muzičkim listama je harala pesma "Mmm bop", koju su otpevala braća Hanson, koja su tada imala 17, 14 i 12 godina!

Pre 25 godina svet je oduševljeno slušao braću Hanson, tri momka koja su sami svirali svoje instrumente i pevali "Mmm bop". Usledeo je veliki komercijalni uspeh, mnošto albuma i singlova. Godinama kasnije braća su i dalje aktivna u muzici, a u međuvremenu su postali i roditelji.

Najstariji brat Ajzak Hanson danas ima 43 godine. Imao je 11 kada je oformio bend s braćom 1992. godine i 16, skoro 17 kada je objavio album "In the middle of nowhere" koji mu je doneo svetsku slavu.

Pevao je prateće vokale, svirao električnu i akustičnu gitaru, klavir... a oženio se 2006. godine Niki Dufresne i dobio troje dece.

Tejlor Hanson je pevač benda, bavi se humanitarnim radom, ima 40 godina i rekorder je kada su klinci u pitanju - sa suprugom En Brajant ima čak sedmoro dece.

Najmlađi od svih je Zak Henson, slatki klinac koji je u grupi svirao bubnjeve. Zek ima 38 godina, a pre nekoliko godina je doživeo saobraćajnu nesreću - polomio je rebra i ključnu kost, ali se uz napor lekara i supruge Kejt Taker oporavio i dobio petoro dece. Na jutjubu ima gejming kanal, a u februaru ove godine je postao đakon pravoslavne crkve.

Podsetite se pesme koja ih je proslavila: