BIVŠA TVRDI DA JOJ JE UKRALA MUŽA, STANIJA PRELOMILA! Starleta donijela konačnu odluku - On uznemiren: Podržali ste LAŽ!

Stanija Dobrojević je čini se donijela konačnu odluku po pitanju svog odnosa s Asminom Dudržićem.

Stanija Dobrojević neko vrijeme je na društvenim mrežama isticala kako je srećna i zaljubljena, ali je svog partnera krila od javnosti. Nakon što se u Elitu uselila Aneli Ahmić, starleta se našla u centru skandala, jer je zadrugarka tvrdila da joj je "ukrala" supuga. Stanija je nakon toga istakla da ona nije znala da ima ženu, kao i da ga je krila od porodice jer se plašila kako će da reaguju na to što je Asmin druge vjere.

Ubrzo je stareta u jednoj emsiji rekla kako je nakon Aneline ispovesti pred kamerama raskinula vjeridbu, međutim ubrzo je istakla i da je vratila prsten, ali da još nije došlo do pomirenja. Ona je ušla u Zadrugu kako bi se suočila s Aneli i čila njenu stranu priče nakon čega poručila da je Asmin "uvukao u mulj".

Za sve to vrijeme, Asmin se trudi da dokaže ljubav Staniji i to da je nije prevario i lagao, iako njegova bivša partnerka i aktuelna rijaliti učesnica tvrdi da je on "monstrum i prevarant", a sada je po svemu sudeći, starleta donijela konačnu odluku.

Kako je naveo vidno uznemiren, Stanija je stavila tačku na odnos sa njim, te se on vidno izrevoltiran oglasio i istakao da su "hejteri" pobijedili, te ga je Dobrojevićeva pod pritiskom ostavila - "Iako sam se borio svim silama da dokažem istinu, ne vrijedi, pobijedili ste. Stanija me je definitivno ostavila. Hvala svim zlobnicima, hvala narode jer ste uspjeli da ubijete ljubav, a podržite laž", napisao je bijesan i razočaran Asmin.

