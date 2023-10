NE SVIĐA MI SE, MNOGO LAŽE: Stanija progovorila posle suočavanja sa Aneli - "Mutni su oboje!"

Stanija Dobrojević rekla šta misli o starleti iz Zadruge

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Starleta Stanija Dobrojević ušla je juče u rijaliti Zadruga, kako bi se suočila sa bivšom ženom svog bivšeg dečka Aneli Ahmić.

Dvije starlete su "razmjenjivale priče", nakon čega je Stanija rekla šta zapravo misli o njoj.

"Nema potrebe da ja nju gazim, mene zanima njena strana priče. Ja njoj nisam rekla ništa šta je on puštao u javnost, kakva je ona majka, ja nisam željela da se ona osjeća kao da je ja napadam. Ona se meni ne dopada, mnogo laže, osjetim ja to po energiji. Žena ženu osjeća, ona da je pričala iskreno iz srca, ona ide na patetiku, ali ja to ne osjećam. Jeste me poremetila, možda on i stvarno jeste lažov. Mene se te neke priče za stvari i kupovinu mi se ne poklapaju, isto kao sve što sam čula o njoj mi se ne poklapa, meni se ništa ne podudara", rekla je Stanija, pa progovorila o potencijalnom pomirenju sa Asminom:

"Ne znam, došlo mi je da bacim prsten. Voljela bih da se njih dvoje suoče i da ja to gledam. Meni nije jasno to što je on htio da se vidi sa njom u Dubrovniku. Mutni su oboje. Ja ne vjerujem da se meni ovo dešava, ako ja njemu ikada dam šansu, jadan on sa mnom".

Ovako je izgledao njihov susret:

Stanija i Aneli Izvor: YouTube/Zadruga Official

BONUS VIDEO: