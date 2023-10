"LETILE MI NAOČARE KAO HELIKOPTER": Asmin otkrio da Stanija ima TEŠKU RUKU nakon što je saznala da je oženjen!

Poznata starleta Stanija Dobrojević nedavno je priznala da je Asminu Durdžiću udarila šamar kada je saznala da je oženjen.

Izvor: Instagram/bet_men_007/printscreen

Iako su kratko zajedno, Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić imaju veoma turbulentnu vezu. Kako je nedavno izjavila, starleta mu je lupila šamar kada je saznala da je oženjen, a nju je već vjerio. On je sada potvrdio ovu vijest, te istakao da starleta ima "tešku ruku".

"Istina, naočare su mi odletile kao helikopter", poručio je on, prenosi Telegraf.

Stanija razmišlja da oprosti svom bivšem, te ne krije da se pomirenju nada. "Kad sam prošli put bila u emisiji skinula sam prsten, vjerovala sam da je sve istina što je pričala Ameli. Ćutala sam, pratila sam šta se dešava. Slušala sam njenu priču, i evo, kako sam se vratila u Srbiju, niko mi nije dao dokaz da je bio oženjen. Poštujem to što se borio za mene, razmišljam da mu dam šansu. Sve se mijenja iz sata u sat, iz dana u dan", kazala je Stanija Dobrojević.

Ranije je otkrila da je njihova veza bila vrlo ozbiljna, te da su čak pričali o imenima za decu. "U početku sam krila ko je on. Nisam mojima rekla kako se zove. Zna se da sam ja dijete iz rata, da je moj otac bio političar. Sudbina je napravila da neke rane postoje. On nije Hrvat, on je Musliman, znači nije iz te priče po kojoj je moj otac ubijen. Njegovu vjeru poštujem, ja sam odrasla u duhu svoje vjere. Pričali smo i o imenima za decu. Rekla sam mu da bih voljela da nam se dijete zove Stefan Nemanja. Sve neke ciljeve sam ostvarila, i sada mi samo ostaju djeca i onda bih se njima posvetila. Njegovi su me odmah prihvatili, a znali su razlog zbog kog ja njega krijem kod mojih", ispričala je Stanija u emisiji „Amidži šou".