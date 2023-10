STANIJA STIŽE U ŠIMANOVCE! Spremna da se suoči s Aneli koja tvrdi da joj je starleta "UKRALA" muža! Haos u najavi!

Stanija Dobrojević suočiće se "oči u oči" s Aneli Ahmić koja tvrdi da joj je starleta "ukrala" muža.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Stanija Dobrojević našla se u centru skandala kada je u novu sezonu Zadruge koja nosi naziv Elita ušla Aneli Ahmić koja tvrdi da joj je starleta "ukrala" muža Asmina Durdžića, koji je vjerio starletu. Nakon ovoga Stanija je gostujući u jednoj emisiji ispričala da je raskinula s Asminom nakon što je vidjela neke poruke, a onda priznala da je vratila prsten i da postoji šansa za pomirenje.

Kako se večeras održava "Elitovizija", takmičari će nastupati ispred članova žirija, a među njima će biti i Stanija. Ovo će napokon biti prilika za starletu da se suoči sa zadrugarkom Aneli, zbog koje je okončala vezu sa Asminom.

Stanija se prije nekoliko dana vratila u Srbiju, a u utorak je već gostovala u emisiji "Amidži šou" - "Pratila sam šta se dešava, najviše sam pratila drugu stranu. To me je kopkalo. Niko mi nije iznio papir, dokaz, da je bio oženjen, a on se borio svim silama da dokaže da da nije bilo. Poštujem to kako se bori. Blokirala sam ga, odblokirala, tako je i sad status, sve se menja iz dana u dan", rekla je Stanija, a pa otkrila da je vratila prsten na ruku:

"Ovo je taj prsten, vratila sam ga. Sve je neizvjesno i dalje. Znate kako je krenula naša veza, pitao me je kad ću da dođem u Beograd da me upozna, ja sam rekla u Beogradu neću. On je došao u Majami, iznajmio stan preko puta mog, dolje je bila kafeterija, tu smo pili kafu. Pažljiv je bio, tako me je osvojio. Planirali smo vjenčanje na Karibima", dodala je starleta, dok je Asmin ispričao kako mu je starleta lupila šamar i da ima "tešku ruku".

BONUS VIDEO: