ANA ISKULIRALA RASTU ZBOG NJEGOVE NOVE DEVOJKE! Umesto na premijeru filma, otišla u OBLIŽNJU kafanu - "Ja sam hologram!"

Ana Nikolić nije se pojavila na premijeri filma svog bišeg, repera Raste, umesto toga uživala je na rođendanskoj proslavi!

Izvor: Youtube / TV Pink

Ana Nikolić nije želela da se pojavi na premijeri autobiografskog filma "3211" svog bivšeg supruga Stefana Đurića Raste, iako je bila pozvana da prisustvuje sa njihovom ćerkom Tarom.

Ana navodno nije sebe želela da dovede u neprijatnu situaciju, a glavni razlog tome je sadašnja Rastina izabranica, kako Kurir saznaje od dobroobaveštenog izvora. Umesto na premijeru, pevačica se odlučila da ode na rođendansku proslavu svog prijatelja frizera.

"Ana je na vreme dobila pozivnicu od Raste za premijeru. On je želeo da je to veče vidi i sa s njom podeli radost zbog početka prikazivanja filma i novog albuma, koji govore o najtežim danima njegovog života i četvoromesečnom boravku iza rešetaka u Centralnom zatvoru. Iako se ne pojavljuje u filmu kao lik, Ana je bitan deo njegovog života i majka njegove ćerke. Ipak, ona ga je iskulirala i jednostavno se nije pojavila. Svi su ubeđeni da je glavni razlog za to što se na premijeri filma pojavila i reperova nova devojka Marija, te da nije želela da se susretne s njom," navodi izvor i dodaje:

"Svi znamo koliko je ona osetljiva kada je odnos s Rastom u pitanju, a posebno kad su u pitanju ljubavni odnosi. Umesto filma, Ana je otišla na rođendan svog frizera u Skadarliji. Ona i Rasta su bili najmanje pet kilometara jedno od drugog. To je svima bilo smešno. Bila je vesela i u svom fazonu, nije delovala nervozno zbog toga što je to veče Rasta bio u centru pažnje."

Kada je ulazila u restoran, okupljene medije je zanimalo zašto nije otišla na premijeru i da li je imala prilike da gleda film, na šta je ona odgovorila: "Da, ja sam hologram. Mogu sve. I tamo sam i ovde. Znam šta se dešava u tom filmu. Ja sam producent tog filma", izjavila je Ana, prenosi izvor.

Ona je na rođendan došla doterana, u bordo satenskoj haljini, sa povećim dekolteom. Ispod nje nije nosila brushalter, a kada je raširila haljinu šlic do kuka otkrio je njene noge.

Rasta se na premijeri pojavio u društvu devojke Marije Balaban i ćerke. Par je ruku pod ruku prošetao crvenim tepihom, a Marija se pojavila u izazovnoj crnoj haljini s prorezima, i nije skidala osmeh s lica.

