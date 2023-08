ZIDALI VILU OD 500 KVADRATA, USLEDIO RAZVOD! Ana i Rasta su planirali tu da žive - Reper uložio 500.000 €, sve propalo!

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta tokom braka počeli su da grade kuću u Velikom Mokrom Lugu u koju su planirali da nastave zajednički život.

Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta sve su iznenadili kada je otkriveno da su u vezi, ubrzo je usledilo tajno vjenčanje, a zatim i ćerkica Tara kojoj su nedvano proslavili rođendan i na koji se pjevačica pojavila s tri sata zakašnjenja i u flekavoj haljini. Tokom braka oni su počeli da grade vilu u Velikom Mokrom Lugu i planirali da se tamo presele.

Međutim, usledio je njihov razvod. U vilu od 500 kvadratnih metara do razvoda bilo je uloženo čak pola miliona eura, a pričalo se da prave fontanu u dvorištu kao i bazen u dnevnom boravku. Rasta je obustavio sve radove na vili, dok mu putem sporazumnog razvoda vila nije pripala u potpunosti. Nastavio ih je tek kada je ova investicija koja se prostire na placu od 10 ari pripala njemu.

Iako je Rasta nastavio radove na kući, komšije kažu da ni Rastu ni Anu nisu vidjeli godinama - "Ne dolaze oni više ovdje, pa vidite da je kuća i dalje nezavršena i neizgrađena", rekla je komšinica Mira.

Kako su komšije ispričale, Rasta je ovu vilu od 500.000 eura prodao - "Čula sam da Rasta ne dolazi i da radovi stagniraju zato što kuća ni nije više u njegovom vlasništvu. Prodao ju je", ispričala je jedna od komšinica.

Ana i Rasta su se sporazumno razveli, i uspjeli su da se dogovore i oko kuće koju su zajedno gradili. Advokat Borivoje Borović je potvrdio da je Ana odlučila da kuća u Velikom Mokrom Lugu pripadne Rasti.

"Evo, tu je baš advokatica koja to radi, pored mene. Kad je pravljen sporazum, to je bio tolerantan razgovor u kojem je ona rekla da je ne interesuje nikakva imovina, pošto ima svoj stan. Tako je i ta kuća pripala njemu. Što se tiče alimentacije, ostalo je da on u sporazum upiše iznos, a on je upisao 2.000 eura", izjavio je Borović.

