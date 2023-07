"SVI ZNAJU DA SAM SE ZBOG DROGE RAZVELA!" Isplivala glasovna poruka Ane Nikolić, šok - "Sve laboratorije me znaju!"

Voditeljka Jovana Jeremić pustila je u emisiji glasovnu poruku Ane Nikolić u kojoj je komentarisala navode da koristi narkoitike.

Izvor: Youtube / TV Pink

Ana Nikolić našla se u centru skandala kada je zaratila sa svojim menadžerom Sašom Mirkovićem koji je, između ostalog, izneo tvrdnje da pjevačica koristi narkotike.

Pjevačica ga je nazvala nečovjekom, a zatim je do javnosti dospio video snimak koji je ona jednom prilikom poslala Mirkoviću. Na snimku se čuje kako priča da na računu ima samo 100 dinara, dok joj je lice svo u ožiljcima i ranama, koje je ona nazvala kraterima. Ubrzo je demantovala Mirkovićeve tvrdnje da koristi narkotike, a sada je u Jutarnjem programu Pink televizije puštena glasovna poruka u kojoj još jednom ističe isto.

"Kad jednu majku optužiš za korišćenje takvih supstanci, a vrlo dobro se zna da sam protivnik svake vrste droge i opijata... U mom prisustvu to ne može da radi niko. Svi znaju da sam se zbog toga i razvela", rekla je Ana Nikolić u glasovnoj poruci, koju je voditeljka Jovana Jeremić pustila jutros u svojoj emisiji na Pinku, prenosi Blic.

"Da ne pričamo o tome koliki sam hipohondar, to znaju najbolje laboratorije po gradu, konzilijum posebno... (smijeh) Kad se mjesečno ne prijavim da nešto istestiram, zovu me da me pitaju: 'Jeste dobro?'", dodala je Ana, koja je prije nekoliko godina bila u kratkom braku sa kolegom Stefanom Đurićem Rastom.

BONUS VIDEO: