BIO U CENTRU SKANDALA JER JE MUVAO ĆERKU VLADA DIVCA, SAD SA SEVERINOM VIĐEN NA JAHTI! Niša Saveljić završio s pevačicom

Niša Saveljić se našao u centru skandala zbog poruka koje je slao Petri Divac, a zbog čega ga je bivši prijatelj Vlade Divac i pretukao.

Izvor: Instagram/severina

Severina je navodno ovog ljeta, tačnije početkom avgusta, viđena na jahti bivšeg fudbalera Niše Saveljića s kojim je plovila do Korčule, gdje su popili piće, kako piše Kurir. Popularna pjevačica ovo ljeto provodi uglavnom radno, a na Korčuli je imala nastup 12. avgusta.

"To je skoro bilo, tačnije 7. avgusta. Jahta na kojoj su bili usidrila se ovdje na Korčuli. Poslepodne je bilo kada sam ih spazila. Zajedno su izašli, konkretno prvo ona, a onda on za njom. Sjeli su u obližnji lokal, kafić na plaži i poručili piće. Kasnije im se pridružila još jedna ženska osoba i sjela s njima. Severina je delovala neprepoznatljivo, neupadljivo, a ovo ostrvo je prepuno stranih turista, tako da niko ne obraća pažnju na nju. Svi gledaju svoja posla. Vidjelo se da su lijepo raspoloženi, da su uživali u zajedničkim trenucima i da im je bio lijep i prijatan dan. Ona je bila u svjetloplavoj košulji-haljini, a on je nosio bijelu majicu. U jednom momentu pridružila im se jedna plavuša", ispričao je izvor, koji je bio na ljetovanju u na Korčuli kada je spazio pjevačicu i fudbalera, a njen menažder Tomica Petrović je ovaj susret demantovao.

Izvor: Instagram/screenshot/severina

Niša Saveljić se početkom 2022. godine našao u centru skandala zbog optužbi ćerke Vlada Divca, Petre Divac, da joj je slao neprikladne poruke, koje je i javno objavila.

"Kada sam Nišu srela tog ljeta u Crnoj Gori, iako je pored mene bio moj dečko, osjetila sam veliki strah i neprijatnost. Željela sam da se odmah vratimo kući. Osjetila sam da nije zadovoljena pravda, jer nije snosio nikakve posledice za ponašanje, a meni su ostale traume za cijeli život. Roditelji i porodica, kao i uvijek, bili su mi najveća podrška", izjavila je tada Petra za Republiku i istakla da uspjehom smatra ako je makar jednoj ženi ili djevojci uspela da pomogne nakon što je javno progovorila o zlostavljanju koje je doživela od fudbalera Niše Saveljića, kojeg je njen otac Vlade Divac krajem decembra 2022. godine zbog toga pretukao u restoranu koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge na Vračaru, a nekada su bili dobri prijatelji.

Do okršaja je došlo zbog toga što se ćerka zvijezde NBA lige požalila ocu da joj njegov prijatelj šalje poruke preko Instagrama i da joj se nabacuje, a ovaj skandal je prokomentarisala i bivša žena Niše Saveljića, Dijana Saveljić, koja je osudila postupak bivšeg partnera.

Izvor: MNPress

"Grozno se osjećam, prije svega zbog djece, jer ne želim da iko upire prstom u njih. Nikolas se i dalje čuje s Petrom, dobri su drugari. Pozvao ju je i izvinio joj se u moje, svoje i sestrino ime. Ogradio se od svega što je njegov otac uradio. Djeca ne mogu da budu odgovorna za postupke roditelja. Vjerujem da je moj bivši muž Niša uznemiravao Petru, ćerku Vlada Divca. Nišu su pare i slava izopačili. Gdje ima dima, ima i vatre! Snežana i Vlade Divac ne bi dozvolili da sve izađe u javnost da to nije istina! Ljudi se mijenjaju, gube kompas, slava i pare ih promijene. Izopače ih! To se desilo i Niši. Nije bio takav kad sam ga upoznala. Da sam samo posumnjala da je sposoban da uradi tako nešto, ne bih se udala za njega i rodila mu dvoje djece", rekla je Dijana tada za Informer, a Nicolas je dovođen ranije u vezu sa Milicom Pavlović.