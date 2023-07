SEVERINA PRIZNALA ŠTA RADI ZA ZADNJICU IZ SNOVA! "Preporučujem svim ženama - po 100 komada svaki dan i možete na pistu"

Severina u 6. deceniji ima tijelo 20-godišnjakinje, a otkriva tajnu savršene zadnjice.

Izvor: Instagram/severina

Severina važi za jednu od najzgodnijih pjevačica, a u 6. deceniji može da se pohvali izgledom 20-godišnjakinje. Nema višak kilograma, strije, celulit, a mnoge žene se pitaju kako. Severina godinama ima istu kilažu - 55 kilograma na 170 centimetara visine. Zgodno tijelo duguje navikama kojih se pridržava godinama. Inače, Severina konfekcijski broj 36, a mjere su joj 95-61-95.

Pjevačica redovno trenira, ali kaže da uspjeh nije moguć bez adekvatne ishrane. U jednom periodu je imala 7 kilograma viška, koji se riješila korigovanjem jelovnika. "Volim da jedem, pa se i ugojim, ali onda se ne osjećam dobro i nemam dovoljno energije. Kad sam nabacila sedam kilograma, korigiovala sam ishranu. Odlučila sam se za pet manjih obroka i šetnje od pola sata", rekla je za Informer.rs.

To joj je pomoglo da sa 63 kilograma dođe do 56. "Obožavam voće i povrće, pa u poslednje vrijeme samo to jedem. Čim ustanem, popijem smuti, u koji stavim šargarepu, cveklu, maline, jagode, borovnice, kupine i bademovo mlijeko. Ponekad i banane, da bi bio gušći. Taj obrok me baš zasiti, pa nisam gladna do ručka", ispričala je.

Kad je treniranje u pitanju, Severina jednom nedeljno ide u teretanu, osim kad se priprema za turneju - onda ćete je tamo pronaći tri do četiri puta nedeljno. Za zadnjicu iz snova ima "jednostavan" recept: "Vježbam ravnomjerno i opterećujem cijelo tijelo, a za savršenu zadnjicu radim čučnjeve. Svim ženama bih preporučila da naprave po 100 čučnjeva dnevno i modna pista je njihova", dodala je.

BONUS VIDEO: