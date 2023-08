ŠOK INTERVJU! Mirković javno OPLEO PO CECI I SEVERINI, pa otkrio kom hrvatskom pjevaču je nudio MILIONE da peva u Srbiji

Producent Saša Mirković bez dlake na jeziku o Oliveru Dragojeviću, Miši Kovaču, Severini, Ceci.

Izvor: Instagram/severina/Kurir/Petar Aleksić/TV KURIR/ Screenshot

Saša Mirković, vlasnik Hype produkcije, otkriva u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju koliko je novca svojevremeno ponudio Oliveru Dragojeviću da dođe da pjeva u Beograd, zašto je stopirao duet Severine i Ace Lukasa, koliko bi para dao Miši Kovaču da pristane da pjeva u Srbiji.

U svijet zabave ušao je krajem devedesetih kao student i sasvim slučajno kada je napravio 2.000 plakata za koncert Miroslava Ilića.

“Sjećam se da mi je za taj posao stavio dvije hiljade maraka u džep”, prisetio se Saša.

Kaže za sebe da je jedini muzički menadžer na ovim prostorima koji ima i muzičko obrazovanje.

“Po mom mišljenju, svi menadžeri i producenti su trgovci na kilo. Danas su čak i kriminalci počeli da se bave menadžerstvom. Najčešće uzimaju pjevačice koje služe za sve osim za pjevanje, zbog čega se koncerti stavljaju u drugi plan, a prave pjevačice po strani, gura se nešto što je lažno i loše. E, ja ti to ne priznajem, zato nisam ni u kakvom klanu. Jedino koga priznajem je pokojni Raka Đokić”, kaže Saša.

Mirković se jedno vrijeme bavio politikom, i to na teži način, kako voli da kaže.

"Radio sam u političkom marketingu, podržavao sam Tomislava Nikolića, koji je tada pobijedio na predsjedničkim izborima. Posle sam bio zamjenik ministra saobraćaja, predsednik Skupštine... Onda sam ušao u strašni sukob sa zlim ljudima koji su su radili protiv aktuelnog predsjednika Vučića. Inače, kada su odnosi Hrvatske i Srbije u pitanju, smatram da ih treba graditi na zdravim temeljima, a ne na mržnji, nema potrebe za tim..., rekao je Mirković.

Jedna od njegovih najvećih želja bila je da Olivera Dragojevića dovede u Srbiju. Ali ubrzo je shvatio da je naišao na veoma 'tvrd orah'.

“Mnogo puta sam sjedio sa Oliverom, jedan sam od onih koji su ga stalno zvali da dođe u Beograd, i to za poprilično novca. Nisam to nigdje rekao, evo reći ću vam, ipak, mi smo u njegovom Splitu. Za jednu Marakanu sam mu ponudio milion tadašnjih maraka, to je bilo negdje 2002. godine. Tada sam mu i rekao: 'Ako imamo dvije Marakane, daću ti tri miliona maraka!' Imao bi ne dvije, nego tri Marakane, vjerujte, pa je odbio pet do šest miliona maraka shodno tome. Oliver mi je rekao - 'Prijatelju, u redu je, uzeo bih ja to i sa zadovoljstvom došao u Beograd, ali posle toga nemam gdje da se vratim”'. Ja sam ga razumio, htio je da kaže da nema obraza da se vrati u Hrvatsku kad bi to učinio. I svaka mu čast na tome, jer ne može svako tako lako da odbije tu sumu novca. Kasnije smo se često viđali i bili u dobrim odnosima, pomagao sam mu na nekim nastupima u Hercegovini. Nevjerovatno je koliko ga ljudi u Srbiji vole. Danas ne prođe dan a da se Oliverove pjesme ne puste na nekom radiju ili televiziji. Kao što je slučaj i sa Mišom Kovačom," kaže Mirković.

Ističe kako bi volio da dovede Mišu u Srbiju.

“Mišo je legenda! Sada ga pozivam javno preko Slobodne Dalmacije da mi se javi i dođe da pjeva u Beograd. Nudim mu 250 hiljada eura ako pristane! Eto, ima od mene javni poziv!”

Poznata je činjenica da hrvatski izvođači često pjevaju u Srbiji, a cifre koje mogu da zarade za jedno veče broje se u hiljadama eura.

“Ako su to nastupi u klubovima, bez problema je to suma od deset do 12 hiljada eura. Znam da Rozga dobija toliko. Opet, s druge strane, sve zavisi od toga koliko neko ima dobrog menadžera koji će stati iza njega. Petar Grašo je, recimo, nedavno imao jako lošu organizaciju, nije napunio ni trećinu Arene. Razgovarao sam sa njim, složio se da je loše odabrao organizatora”, rekao je Mirković.

Na pitanje šta se desilo sa pompezno najavljenim duetom Severine i Ace Lukasa, Mirković kaže da tog dueta neće biti.

"Sada vam kažem da neće, i mogu vam reći zašto. Oni su neozbiljna ekipa! Sa Severinom smo bili u dobrim odnosima, njen dio je otpevao Filip Miletić. Međutim, ne sviđa mi se to što ona radi. Treba širiti mir i ljubav, a ne napadati našeg patrijarha, jer ja nikada neću doći kod vas u Hrvatsku i govoriti protiv nekoga. Nelagodno mi je kada neko napadne vašeg poglavara crkve, e tamo mi smeta i kada napadaju mog. Poštujem druge ljude, ali se ne snalazim i neću i ne želim da radim sa takvim ljudima. Ja sam taj koji je stopirao taj duet i nisam htio da se javim Tomici Petroviću kada me je zvao, rekao sam mu da su sa mnom završili priču", rekao je Mirković.

On ističe da mu se neke Severinine reakcije u javnosti ne dopadaju.

"Od Lidije Samardžije, njenog bivšeg menadžera, do jahte, znam sve o njoj... Severina je maestralno iskoristila svoj video snimak i od toga napravila regionalnu karijeru i počela da izvodi penale. I gle čuda, svaki muškarac kojeg je vodila pred matičara je bio Srbin. Čuo sam da opet voli Beograđanina. Malo je čudno da on stalno bira partnere pravoslavne vjere a onda pljuje pravoslavnog patrijarha, zar ne?", upitao je Mirković.

Dotakao se u jednom trenutku i Svetlane Cece Ražnatović.

"Za Acu sam od početka godine zakazao najmanje 150 nastupa, a za to vrijeme je imala možda osam nastupa sa lošom posećenošću. Ne ide joj dobro na terenu i ne voli što to javno iznosim. Zagreb? Pa, njena velika želja je da nastupi u Hrvatskoj. Ali treba da se zapita koliko to zaista želi!", rekao je Mirković.