TEŠKU BOLEST KRIO OD SVIH, PREŽIVEO UŽASNU DRAMU: Pevač verovao da će se izvući iz pakla - "Nisam želeo da me žale"

Amel Ćeman Ćemo je na rutinskom pregledu saznao da ima tešku dijagnozu, a potom je potražio nekoliko stručnih mišljenja u vezi sa bolešću.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pevač Amel Ćeman Ćemo preživeo je pakao zbog zdravlja pre nekoliko godina, kada mu je na redovnom pregledu ustanovljeno da boluje od karcinoma krajnika.

Iako je ranije govorio o bolesti, sada je priznao da je svoje loše zdravstveno stanje krio od porodice kako ih ne bi opterećivao, a verovao je da će se izlečiti.

"Bogat sam što se tiče prijatelja, izgradio sam prijateljstva i mnogo mi to znači. Čak sam i od porodice krio zdravstveno stanje, jer nisam želeo da ih opterećujem.Nije mi bilo potrebno da me neko žali. Znao sam da ću se izboriti sa problemima. Posle sam otišao u jednu emisiju gde sam sve ispričao, a to sam uradio kako bih podstakao ljude da brinu o zdravlju i na vreme rešavaju probleme", izjavio je pevač u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.

Njemu je bila propisana hemioterapija, a poslušao je svoj instinkt i otišao kod nekoliko lekara kako bi čuo različita mišljenja stručnjaka. I, kako je objasnio, nije pogrešio, jer je poslušao profesora koji ga je ponovo pregledao i savetovao mu da ne ide na hemioterapiju, već na imunoterapiju, pošto mu je imunitet bio u užasnom stanju. Posle nekliko odrađenih analiza sve je bilo u redu i ubrzo se vratio pevanju.