ALEKS VIDJELA DEJANOV POKLON ZA VERIDBU SA CAREM! Samo rekla DVIJE REČI, a Car se našao u još većem čudu!

Filip Car zaprosio je Aleksandru Nikolić u "Zadruzi", što je njen bivši partner Dejan Dragojević sve je gledao na ekranima u studiju u Šimanovcima.

Izvor: Printscreen

Dejan je za buduće mladence sprekio i poklon koji im je oddmah posle veridbe i uručen.

"Šta je ovo? J**o te, to je Dejan! Znaš po čemu znam? Po kinder jajetu. Hvala ti, Dejo, šta da ti kažem brate, sudbina je takva! Naježio sam se! - rekao je Car.

"Šta da ti kažem, ljudino. Bio mi živ i zdrav 100 godina i da nikad više nemamo. Nikad više nikome se neću mešati ni u šta, nikome više skinuti ribu. Je l' moguće da je ta ljudina? Šmekerski! - dodao je Filip.

"Eto, hvala - rekla je Aleks, koja nije mogla da veruje šta vidi.

Podsjetimo, Dragojević, koji je bio u vezi sa Aleks, gledao je njihovu vjerudbu i spremio im darove.

"Pripremio si cigarete, farbu za kosu... Blanš, hidrogen. Da me je bar zvao na veridbu. Ima igračku, on voli da se igra. Ima cigarete da se smiri. Svaki put me je spasio, on je moja šapa sreće. Ovo sam mu bio dao za rođendan i to je naše intimno, mimo braka i veridbe. Neka im je sa srećom, nemam zle namere i nikoga ne mrzim. Šta bude posle koga briga", rekao je Dejan.