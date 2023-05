ČUJU SE SVADBENA ZVONA! Evo kada će Car VJERITI Aleksandru, do detalja osmislio cjelokupno dešavanje

Filip Car već nekoliko dana mašta o vjeridbi svoje djevojke Aleksandre Nikolić, te je sada otkrio kako je on zamislio da izgleda bajkovita prosidba, o kojoj će se dugo pričati.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

- Ovih dana cvjetaju ruže u Aleksandrinom i tvom odnosu. Šta se tu dešava? - upitalo je Drvo.

- Nama cvjetaju ruže, samo kada je ona lijepo rapoložena. Više bih volio da se šetamo i lijepo provodimo vrijeme. Ja sam se digao danas ranije, bio do prodanice, a na ona je spavala - rekao je Car.

- Razumio sam da želiš da iznenadiš Aleks, kako si to planirao? - upitalo je Drvo.

- Želim da se smirim i oženim. Vidi, nervozan sam par dana. Siguran sam 100% da ona mene voli, na način koji ja volim nju. Kad nam je bila mjesečnica dobio sam prsten koji me je naveo da razmišljam u tom pravcu. Prvobitno sam smatrao da ovdje nije mjesto da je zaprosim, ali kad se osvrnem na na naš početak, koji se ovde desio, a potom i obnavljanje naše veze, koja se isto desila ovdje, onda ovo mjesto ima neku priču. Ona je bila moja prva djevojka ovdje, a ja njen prvi dečko, nakon toga smo se razvojili, menjali partnere, da bi se na kraju spojili. Imam osjećaj da niko neće moću da nas razdvoji. Ne znam ko je od naših za nas, a ko nije. Ja sam tražio da se neko mijenja zbog mene, a zbog nje sam otkrio da je ljubav zapravo trenutak kada se mijenjaš zbog nekog, samovoljno. Opet smo se spojili, sve je ljepše drugalije. Ne mogu da me podrška nije podstakla da razmislim o vjeridbi i vjenčanju, ali i ja sam želim da do toga dođe. Nju sam tesirao, analizirao kroz razgovore. Izvlačio sam iz nje neke razgovore. Pitao dam je da li je spremna da ode u moj grad, rodi mi dijete i živi drugačije, a ona je rekla da je to moguće. Odlučio sam da se vjerim ove, a ti drvo meni samo reci da li je to moguće - rekao je on i nastavio.

- Htio sam da stavimo klupu isped rehaba, kao bih ja s njom razgovarao o tome kako treba da razmislimo o našem odnosu ipak, kako ne bi naslutila šta se dešava. Kako budemo pričali, želim da se svijetlo ugasi, a da se u jednom momentu spusti cirada na kojoj će pusati:''Želiš li da budeš moja žena?!'' Na sve to želim prskalice - rekao je Car.

- Razmotriću tu odluku. Koja je tvoja i Aleksandrina pjesma? Lijepo bi bilo uz vatromet da bude i pjesma - kazalo je Drvo.

- Imamo ih dvije. Volimo pjesmu ''Daleke obale''. Sad me mori to šta njeni misle o našem odnosu. Mislim da će Aleks da se znenadi. Najbitnije mi je to. Razmišljao sa malo i o sebi, jer je to za mene velika stvar - rekao je Car.

- Prosidba će se desiti u petak uveče. Biće ljepše nego što možeš i da zamisliš. Sad se vrati kod Aleks i nemoj joj ništa reći - reklo je Drvo.