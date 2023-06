REKLA JE "DA", A BIVŠI SVE GLEDAO! Filip Car vjerio Aleksandru - Dejan bio prisutan, spremio poklon i PISMO! (VIDEO)

Filip Car vjerio je svoju djevojku Aleksandru Nikolić, dok je njen bivši Dejan Dragojević sve posmatrao.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Aleksandra Nikolić u šestu sezonu Zadruge ušla je kao djevojka Dejana Dragojevića, kog je javno ostavila i stupila u vezu sa Filipom Carem, koji ju je sad vjerio. U rijalitiju je sve bilo posebno pripremljeno zbog vjeridbe, pa je imanje izgledalo drugačije, a Filip je imao tremu zbog ovog čina.

"Nije mi dobro. Tebra, kunem ti se, nije mi dobro", govorio je on Zoli, dok mu je on govorio da se smiri. Malo potom, Aleks je došla u dvorište i sela je sa Carem na klupu. On je potom otišao do sobe i uzeo prsten, te se vratio do nje.

"Sjedi da pričamo... Nervoza me uhvatila", govorio je Car, dok ih je Dejan Dragojević, sve vrijeme gledao putem ekrana iz studija.

"Možda najbolje da napolju uradimo neke veće stvari, da započnemo neki normalan život", rekao je Filip, a ona ga je upitala: "Je l' tebi ovo naše nije ono pravo? Ja sam sigurna u nas".

"Siguran sam... Nemoj samo da me za**beš! Je l' hoćeš?", rekao je on, pa izvadio prsten.

"Da! Hoću! Je l' realno da si ovo uradio? Ovo je prelijepo", rekla je Aleks, dok je oko njih bio vatromet.

Filip Car verio Aleksandru Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dejan Dragojević otkrio je da je budućim mladencima spremio poklon i pismo. On je u patek spakovao cigaru, igračku, čokoladicu i sve što je potrebno za farbanje kose, a voditeljka Dušica Jakovljević je pročitala pismo - "Zete iz sezone pete nek ti je sa srećom. Od zeta iz sezone šeste", poručio je Dejan u pismu Filipu Caru.

Dejan Dragojević u petu sezonu Zadruge ušao je sa tadašnjom suprugom Dalilom Dragojević koja ga je pred kamerama ostavila zbog Filipa Cara, nakon čega je on stupio u vezu sa Aleksandrom. Dalilina i Filipova veza nije opstala, kao ni Dejanova i Aleksandrina. Dejan se razveo do Dalile i krajem prošle godine priznao da je opet srećno zaljubljen.