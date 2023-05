STEFAN KARIĆ PUŠTEN IZ PRITVORA! Šavija dala iskaz i pokazala povrede u Tužilaštvu, on izašao na slobodu!

Stefan Karić pušten je iz pritvora u kojem se nalazio manje od mjesec dana.

Nekadašnji učesnik Zadruge Stefan Karić, pušten je iz pritvora u kojem je bio od 3. maja nakon prebijanja starlete Nataše Šavije, piše Kurir.

Nataša Šavija je danas u Osnovnom tužilaštvu u Rumi dala iskaz, nakon čega je odlučeno da više nije potrebno Karićevo zadržavanje, a njegov advokat, Goran Karadarević potvrdio je ovu informaciju.

Šavija je svoj iskaz u Tužilaštvu davala sat i po, gde je detaljno objasnila šta se desilo tog dana, a medijima je rekla da je Stefanu zasmetao njen duboki šlic na haljini, pa ju je krvnički pesnicama izdarao.

"Karić je za doživotnu. Nije me ubio odmah, a realno je mogao da me ubije. Nemam riječi. Ako ne bude optužen, ja ću ovim da se bavim doživotno. Da neko tako nešto uradi, da mi ovako slomi jagodičnu kost", rekla je Nataša, koja je upitala ko je to Stefan Karić da njoj presudi.