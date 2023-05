NA SUD NE DOLAZI, A NA DRUŠTVENIM MREŽAMA SE OGLAŠAVA: Otac Stefana Karića o Nataši Šaviji - "Sledeći put je privode"

Otac Stefana Karića koji se nalazi u pritvoru zbog nasilja nad Natašom Šavijom, otkrio nove detalje

Starleta Nataša Šavija je prije nekoliko nedelja optužila nekadašnjeg učesnika Zadruge Stefana Karića za brutalno prebijanje na jednom veselju na kojem su oboje bili gosti. Starleta nekoliko dana provela je u bolnici u koju je primljena sa teškim povredama lica.

Stefan se nakon tri dana bjekstva sam predao policiji i trenutno se nalazi u pritvoru, gdje mu je određeno zadržavanje u trajanju od 30 dana, a sada je njegov otac Osman Karić, koji ga redovno posjećuje, otkrio nove detalje vezane za ovaj slučaj.

"Nije mi lako. Bio sam tu za druge, pa ću i za svog sina ako se dokaže da je kriv. Neki hejteri su ga unaprijed osudili. Ona se nije dva puta pojavila na sudu, sledeće je privođenje. Vidim da se na društvenim mrežama oglašava. Preko medija sam saznao za sve. Novinari su zvali, nimalo mi nije bilo lako", rekao je Osman Karić i nastavio:

"Nisam mogao da vjerujem šta se dešava. Ne mogu da pričam o detaljima svega. Ne opravdavam nikakvo nasilje, pa ni to. Još ne znam šta se tačno dešavalo i gde mu se greška potkrala ako je stvarno to on uradio. Ne znam da li je možda bio pijan ili šta. Uticaću na njega sigurno. Njegova majka je zatečena, brine se kao i ja. Nisam očekivao od Stefana to. Mnogi okrivljuju djecu, a ne možda su i geni uticali. Ja nikad nisam prema djevojkama bio nasilan, uvažavao sam djevojke. Izviniću se lično djevojci ako treba, i porazgovaraću sa njom ako treba. Ne daj Bože nikad njemu da se desi ono što je meni. Svako u životu ima puno uspona i padova, ja sam bio nemirnog duha, a promijenio sam se kad sam njega dobio. Ne preporučujem nikome ulicu, devedesete se nikad neće vratiti, djeci preporučujem da se bave sportom i da zaborave na kriminal. Sine, vidimo se u ponedeljak, ljubi te ćale", rekao je Osman u emisiji "Premijera vikend specijal".

Ovo su slike povrijeđene Nataše Šavije: