MALTENE ME JE UBIO, SAD SE JOŠ I LJUTI! Nataša Šavija besna na Karića - potkačio je zbog suđenja, odmah mu UZVRATILA!

Nataša Šavija reagovala na izjavu Osmana Karića da se nije pojavila na suđenju.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Nataša Šavija optužila je Stefana Karića za brutalno prebijanje na jednom veselju na kojem su oboje bili gosti. Srpska starleta nekoliko dana provela je u bolnici u koju je primljena sa teškim povredama lica, a fotografije istih objavila je na svom Instagram nalogu.

Stefan Karić nalazi se u pritvoru i čeka proces suđenja, a Šavija je sada imala posebnu poruku za njegovog oca Osmana. Nataša Šavija otkriva da je bila po drugi put hospitalizovana zbog sepse, a potom se obratila Osmanu Kariću, koji je pozivao na njeno privođenje zbog nedolaska na sud.

"Utvrđena mi je bakterija enterokokus, imala sam temperaturu, dok se iz reza od operacije nenormalno gnojilo, CRP mi je bio 300, bila sam u septičnom stanju, kad sam dosla u prave ruke, Bogu hvala i rešili su to i da komentariše kako sam ostala duže u bolnici nego što je trebalo? Ne pojavljem se u sudu? Sramota!", rekla je Šavija.

"Oglašavam se na Instagramu? Pa ne oglašavam se baš toliko kao u početku kad sam mislila da je brzo kraj svemu, ali kad vidim ovo što priča, ne mogu da se ne iznerviram, jer znam kroz šta sam prošla, kolika je težina preloma (reči doktora) i šta me još tek čeka. Uostalom slika govori više od 1.000 reči, koliko je smrskana jagodična kost da mi je ovoliko pao donji kapak. Ja bih mogla knjigu da napišem kad bih detaljno pričala kroz šta sam prošla i kakvo je stanje. Jedino sam zahvalna 'umetniku' što nije malo više bio udarac, jer da jeste (isto reči doktora) ostala bih bez oka 100 posto, s obzirom na silinu udarca. Tako da ipak malo sreće u svemu ovome i takođe što mu onaj pištolj, koji je posedovao zaplenjen na vreme. Dakle, gospodinov sin me unakazio, pa maltene i ubio i gospodin se ljuti, jer sam u bolnici i što se oglašavam na Instagramu (sreća, nije mi ruke polomio) pa ne dolazim na sud, jer njegov sin, Bože moj se muči tamo i ne može da živi kako je navikao, a to što se ja vučem po bolnicama, imam bolove, izdeformisano oko, prolazim kroz pakao, pa zar je važno?!", završava Šavija.