SVATOVI STOLICAMA IZLUPALI NAJNOVIJI MERCEDES! Srpski voditelj o najluđoj svadbi - "Prvi put sam jeo rukama i prstima"

Zoran Pejić Peja prisetio se nekih anegdota tokom svog rada u Parizu, a jednu svadbu je posebno upamtio.

Zoran Pejić Peja više od tri decenije nalazi se na javnoj sceni, a jedno vreme je bio i najpopularniji voditelj u inostranstvu. Zahvaljuju aganžmanima u Parizu stekao je bogatstvo i kupio kuće i stanove. Voditelj se prisetio i brojnih anegdota, a posebno je izdvojio jednu sa svadbe na kojoj su svatovi izlupali najnovijeg mercedesa.

"Moj život je pun anegdota. Puno je toga ostalo za mnom. Lepo je kada vas sačekaju na aerodromu, gde vas odvedu na Šanzelize da vam pokažu lepote restorana, obično to budu riblji restorani, gde se jedu škampi, jastog, ribe. Prvi put kada sam bio nisam znao šta za šta služi, pa sam jeo najpre rukama i prstima", prisetio se Peja i dodao:

"Sećam se jedne anegdote koja se dogodila u Milanu, kada je vlasnik uterao najnoviji model Mercedesa kao poklon mladencima, posle šest, sedam sati pijanstva, on je svatovima podelio stolice i oni su tako izlupali taj auto, ja to ne mogu da objasnim. Tog trenutka sam shvatio da sve što možeš da kupiš nema vrednost. Mnogo lakše se zarađivalo pre osamnaest godina nego sada. Tada je mnogo lepše bilo biti estradni umetnik. Sada je to degradirano, jer to danas može da bude svako. Postoji studio za snimanje CD-a, ako ima pare plati pesmu. Onaj tamo s miksetom može da mu napravi glas kakav hoće".

Voditelj je pre par meseci imao operaciju od koje se uspešno oporavlja, a nedavno se vratio poslu odlično raspoložen, kao i uvek. U pitanju je ugradnja bajpasa, a čuveni Peja je pre ove operacije imao 103 kilograma, dok vaga sada pokazuje 93, a tvrdi da je smršao zbog stresa.

"Zbog stresa oko operacije sam se bukvalno osušio. Toliko sam bio uplašen što moram u bolnicu, da ništa nisam mogao da jedem. Zato sam za kratko vreme smršao čak deset kilograma", rekao je nedavno Peja koji je poručio i da je prvi dan nakon operacije stao na noge što je ljudima iz njegove bolničke sobe, kako kaže, bilo neverovatno.

