RADIO NA CRNO I TAKSIRAO NA DIVLJE! Naš poznati voditelj jedva krpio kraj s krajem - Gledao sam kako da PREŽIVIM!

Zoran Pejić Peja danas je uspešan voditelj, a sada je otvorio dušu i otkrio kako se ranije snalazio i šta je sve radio kako bi preživeo.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Danas veoma popularan voditelj koji se više od 20 godina bavi ovim poslom, Zoran Pejić Peja, proputovao je pola sveta, a radi i kao voditelj na privatnim proslava gde zarađuje velike svote novca. Međutim, on pamti dane kada je jedva sastavljao kraj sa krajem i prihvatao poslove na crno samo kako bi zaradio neki dinar.

"Radio sam i u ugostiteljstvu, konobarisao sam, to mi je okej išlo. Onda sam sa vremena na vreme uskakao prijatelju, kada on nije mogao ja sam taksirao. Obično kada je trebalo neke stranke da se prevezu do grada ili aerodroma. To nije bio zvanično moj posao, više ispomoć drugu, pa sam bio divljak. Bože moj, u to vreme su svi radili na crno, gledao je narod kako da preživi, pa tako i ja", objasnio je voditelj.

Voditelj je nedavno operisan zbog zdravstvenih problema na srcu i nakon bolničkog, pa potom i kućnog lečenja, uspešno se oporavlja i vratio se poslu. Ova situacija zbližila je ponovo njega i bivšu suprugu Zlatu Petrović, s kojom ima već odraslog sina Jovana.

Zoran i Zlata su više puta isticali koliko su ponosni na sina koji je sam želeo da se potrudi da uspe, te je nekoliko godina radi u jednom butiku, a uporedo i studirao. Iako od roditelja može dobiti sve što poželi, Jovan smatra da sam treba da zaradi novac, a od prve ušteđevine je sebi ispunio veliku želju i kupio kola.

Iako se Pejin i Zlatin brak davno završio, voditelj je otkrio šta ga je privuko kod pevačice: "Prošlo je dosta vremena, mi već 23 godine nismo zajedno. Zlata je lepa i zgodna žena i puna je bila seksepila, i to je upravo bila stvar koja je mene privukla. Doduše, treba se i setiti svega nakon toliko godina".

Ovako izgleda Pejina druga supruga: