JOŠ NOSIM STEZNIK I MALO VIŠE SAM SMRŠAO... Peja se vratio poslu mesec i po dana nakon operacije i otkrio kako se oseća!

Zoran Pejić Peja se vratio snimanjima emisije nakon operacije grudnog koša, a sada je ispričao detaljnije kako se oseća i šta ga je obradovalo.

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand

Voditelj Zoran Pejić Peja nedavno je operisan zbog zdravstvenih problema, a sada se vratio poslu i otkrio kako se oseća. Pred snimanje prve Grandove emisije nakon pauze i kućnog lečenja, istakao je da je spreman za nove radne pobede.

"Posle pa skoro mesec i po dana pauze nastavljamo. Dobro sam zdrav, prav, raspoložen, nasmejan. Ono što je najbitnije, ne pijem više lekove", rekao je Peja, pa otkrio i da je srećan zbog gesta mnogih pevača.

"Mogo mi je drago i moram da priznam da sam jako srećan što imam mnogo mojih kolega koji su me sačekali i večeras. Od Nataše, koja je ovde higijeničarka, koja me puno voli i koja mi je slala poruke, do prijatelja, drugara i estrade cele. Neverovatno koliko su se svi zabrinuli, ali možda je ovaj moj primer dobar za druge, da se svi onako malo zapitaju, moji drugari i kolege, da bi možda trebalo da obave neku kontrolu. Ja sam sasvim slučajno saznao da su mi krvni sudovi zapušeni, ali, hvala Bogu, nadam se 98, 97 godina, neću manje", izjavio je voditelj, koji je otkrio i da je smršao zbog operacije, a kod kuće ga je negovala supruga Dragana.

"Malo više sam smršao baš zbog operacije, sama operacija je to učinila. Ja sam manje jeo, jer ne možeš ni da jedeš kada imaš zdravstvenih problema. I dok sam bio u bolnici, bolnička hrana je jako zdrava, ali neukusna, onda sam jeo malo po malo. Evo, i danas nosim jedan steznik koji moram da nosim još neko vreme. Otvaran mi je grudni koš, pa to nosim dok se sve ne vrati na svoje mesto. Zbog toga izgledam malo mršavije, ali kada skinem to vraćam se, ovako me pola nema", našalio se voditelj.